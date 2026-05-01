Nikola Jokić zabezektnu! Evo šta rade osvedočeni Srbomrsci nakon blamaže Denvera

Denver Nagetsi eliminisani su u prvoj rundi NBA plej-ofa od Minesota Timbervulvsa 4:2 u seriji. Te će Nikola Jokić i ekipa nikada ranije na odmor. Postavlja se pitanje ko će ostati kao igrač u Nagetsima.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/David Zalubowski`

Jedno ime na leto moglo bi da napusti Kolorado. Kako prenose mediji iz Litvanije Žalgiris bi voleo da dovede Jonasa Valančijunasa!

Iskusni litvanski centar je prethodnog leta već bio na meti Panatinaikosa, s kojim je uspeo i da se dogovori, nakon što je trejdovan u Denver.

Jonas je dobio veliki ugovor od strane Grka, želeo je da ode u Atinu, ali su Nagetsi to zabranili jer im je bio bitan.

Menjao je ove sezone ponekad Nikolu Jokića, ali se videlo da to više nije onaj igrač koji je kao ruki bio i u drugom timu rukija kad je stigao 2013. godine.

Postavljalo se pitanje dokle će ostati, a sada kažu Litvanci da je kraj njegove NBA karijere.

Naime, Žalgiris je navodno poslao ponudu Jonasu Valančijunasu i pokušaće da ga dovede i potpiše na dve godine. Kako tvrde mediji iz ove zemlje, prvobitno su mu ponudili 2.000.000 evra godišnje, ali će verovatno i ta ponuda rasti.

Ono što još ističu jeste i to da Jonas želi da se vrati kući i ponovo zaigra u rodnoj zemlji, gde je već igrao za Perlas i Lietuvos Ritas.

Podsetimo, Žalgiris je u prošlosti dolazio u fokus javnosti zbog prozivki na račun Srbije i srpskih klubova, odnosno zbog toga što su podržali rusku stranu u sukobu sa Ukrajinom. Oglašavali su se saopštenjima i transparentima na utakmicama sa Partizanom i Zvezdom.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?