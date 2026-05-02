Šok obrt vremena! Ledeno jutro, pa nagli skok na 21°C – evo šta nas čeka u subotu!
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Hladno uz slab prizemni mraz.
Tokom dana promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, u većini mesta suvo, a kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se samo sredinom dana i posle podne u istočnim, jugoistočnim i centralnim krajevima.
Na visokim planinama moguće kratkotrajno provejavanje snega.
Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne mestimično jak, severni i severoistočni.
Najniža temperatura od 1 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 21 stepen.
VREME U BEOGRADU
Ujutro hladno, na širem području grada uz mogućnost slabog prizemnog mraza.
Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.
Vetar slab i umeren, posle podne kratkotrajno pojačan, severnih pravaca.
Najniža temperatura od 3 do 7 stepeni, najviša dnevna oko 19.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
U nedelju i početkom sledeće semice jutra hladna još ponegde sa slabim prizemnim mrazem.
Tokom dana pretežno sunčano i toplije sa najvišom dnevnom temperaturom u nedelju od 17 do 23 stepena, a tokom sledeće sedmice od 23 do 27 stepeni.
Od srede promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.
(sputnikportal.rs)
