Šok obrt vremena! Ledeno jutro, pa nagli skok na 21°C – evo šta nas čeka u subotu!

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Hladno uz slab prizemni mraz.

Tokom dana promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, u većini mesta suvo, a kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se samo sredinom dana i posle podne u istočnim, jugoistočnim i centralnim krajevima.

Na visokim planinama moguće kratkotrajno provejavanje snega.

Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne mestimično jak, severni i severoistočni.

Najniža temperatura od 1 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 21 stepen.

VREME U BEOGRADU

Ujutro hladno, na širem području grada uz mogućnost slabog prizemnog mraza.

Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Vetar slab i umeren, posle podne kratkotrajno pojačan, severnih pravaca.

Najniža temperatura od 3 do 7 stepeni, najviša dnevna oko 19.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U nedelju i početkom sledeće semice jutra hladna još ponegde sa slabim prizemnim mrazem.

Tokom dana pretežno sunčano i toplije sa najvišom dnevnom temperaturom u nedelju od 17 do 23 stepena, a tokom sledeće sedmice od 23 do 27 stepeni.

Od srede promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

(sputnikportal.rs)

