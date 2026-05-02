Društvo

Šok obrt vremena! Ledeno jutro, pa nagli skok na 21°C – evo šta nas čeka u subotu!

Предраг Стојковић
02. 05. 2026. u 00:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Шок обрт времена! Ледено јутро, па нагли скок на 21°C – ево шта нас чека у суботу!

Foto: by Manathan Olivet on Unsplash

VREME U SRBIJI

Hladno uz slab prizemni mraz.

Tokom dana promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, u većini mesta suvo, a kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se samo sredinom dana i posle podne u istočnim, jugoistočnim i centralnim krajevima.

Na visokim planinama moguće kratkotrajno provejavanje snega.

Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne mestimično jak, severni i severoistočni.

Najniža temperatura od 1 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 21 stepen.

VREME U BEOGRADU

Ujutro hladno, na širem području grada uz mogućnost slabog prizemnog mraza.

Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Vetar slab i umeren, posle podne kratkotrajno pojačan, severnih pravaca.

Najniža temperatura od 3 do 7 stepeni, najviša dnevna oko 19.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U nedelju i početkom sledeće semice jutra hladna još ponegde sa slabim prizemnim mrazem.

Tokom dana pretežno sunčano i toplije sa najvišom dnevnom temperaturom u nedelju od 17 do 23 stepena, a tokom sledeće sedmice od 23 do 27 stepeni.

Od srede promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Doneo joj je ogromnu slavu: Koji nadimak je Zorice Brunclik imala na početku karijere?

Doneo joj je ogromnu slavu: Koji nadimak je Zorice Brunclik imala na početku karijere?