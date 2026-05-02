Astro savet za subotu, 2. maj: Oprezno s novcem, smirite strasti, uspeh preko inostranstva

IZAZOVNI aspekti Meseca u Škorpiji, znaku novca, dominacije i sukoba, u kome se ne oseća najbolje, upozoravaju na oprez sa finansijama.

Takođe, strasti su uzavrele, mada na prvi pogled ne deluje tako, jer vodeni znak Škorpije dosta toga krije ispod površine. Ljubomora i posesivnost vode ka konfliktima, optužbama u partnerskim odnosima, sukobima, svađama i raspravama.

Svetla tačka dana je jedini harmoničan aspekt koji Mesec pravi, a to je trigon s Jupiterom u Raku. On donekle utiče na stabilizaciju emocija, smiruje strasti, naročito u dužim vezama. U poslu, donosi dobitke preko stranaca, putovanja prekookeanskih, visokog obrazovanja ili rešavanja dokumentacije u za rad u inostranstvu.