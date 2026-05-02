Pekari i cvećari ne haju za sindikate: Trista hiljada ljudi na ulicama Francuske za 1. maj protestovalo za radnička prava

Više od 300.000 ljudi učestvovalo je u tradicionalnim prvomajskim povorkama širom Francuske, od čega oko 100.000 u Parizu, izbrojali su predstavnici radničkih sindikata.

Istovremeno, kako to ovde biva po pravilu, Ministarstvo unutrašnjih poslova iznelo je sasvim drugačije brojke – 158.000 učesnika u celoj Francuskoj, od čega 24.000 u Parizu.

Okupljanja su organizovana širom zemlje, od Pariza do Marseja, od Bordoa do Lila. Ovoga puta, glavni zahtevi učesnika protesta bili su nastavak poštovanja tradicije neradnog dana za Praznik rada i povećanje plata.

Ove godine situacija je bila specifična, jer su se pobunili mnogi pekari i prodavci cveća, ali u suprotnom smeru – tražeći da im se omogući rad tog dana, kako bi prodavali hleb i cveće, naročito đurđevke, koji u Francuskoj simbolizuju ovaj praznik. Ironijom sudbine, đurđevke koji završe na reverima su do sada uglavnom prodavali obični građani ili preprodavci na ulici, a ne oni kojima je to osnovna delatnost.

Mnogi pekari i cvećari zato su angažovali svoje zaposlene uz podršku vlade, uprkos zakonu koji to zabranjuje i protestima sindikata. Vlada je obećala izvesnu fleksibilnost kada je reč o otvaranju pekara i cvećara ove godine. Premijer Sebastijan Lekornu posetio je jednu pekaru u unutrašnjosti kako bi iskazao podršku onima koji mese hleb toga dana, dok je bivši premijer, a sada predsednik poslaničke grupe Makronove stranke, Gabrijel Atal, obišao drugu u okolini Pariza. Ipak, bez izmena zakona, pravna situacija ostaje nejasna. Da bi se razumela upornost pekara i cvećara, treba imati u vidu da se neradni karakter Prvog maja u Francuskoj u principu veoma striktno poštuje, pa tako u nekim gradovima, poput Strazbura, ne funkcioniše ni gradski prevoz.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez istakao je da je većina skupova protekla mirno. Ukupno je bilo svega 15 privođenja u celoj zemlji, od čega sedam u Parizu. Za održavanje reda u prestonici bilo je angažovano 1.500 policajaca. Uhapšeni u Parizu privedeni su tokom popodneva, uglavnom zbog učešća u grupi sa namerom da počine nasilje i materijalnu štetu. Većih incidenata nije bilo.

Tokom protesta, jedna od sindikalnih liderki Sofi Bine zvanično je od premijera Sebastijana Lekornija zatražila povećanje minimalne zarade za pet odsto, imajući u vidu rast cena u poslednje vreme. Istovremeno, tokom protesta u Amijenu, Olivije For, prvi sekretar Socijalističke partije koja iz levog bloka podržava manjinsku vladu, zasut je brašnom.