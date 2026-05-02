Pekari i cvećari ne haju za sindikate: Trista hiljada ljudi na ulicama Francuske za 1. maj protestovalo za radnička prava
Više od 300.000 ljudi učestvovalo je u tradicionalnim prvomajskim povorkama širom Francuske, od čega oko 100.000 u Parizu, izbrojali su predstavnici radničkih sindikata.
Istovremeno, kako to ovde biva po pravilu, Ministarstvo unutrašnjih poslova iznelo je sasvim drugačije brojke – 158.000 učesnika u celoj Francuskoj, od čega 24.000 u Parizu.
Okupljanja su organizovana širom zemlje, od Pariza do Marseja, od Bordoa do Lila. Ovoga puta, glavni zahtevi učesnika protesta bili su nastavak poštovanja tradicije neradnog dana za Praznik rada i povećanje plata.
Ove godine situacija je bila specifična, jer su se pobunili mnogi pekari i prodavci cveća, ali u suprotnom smeru – tražeći da im se omogući rad tog dana, kako bi prodavali hleb i cveće, naročito đurđevke, koji u Francuskoj simbolizuju ovaj praznik. Ironijom sudbine, đurđevke koji završe na reverima su do sada uglavnom prodavali obični građani ili preprodavci na ulici, a ne oni kojima je to osnovna delatnost.
Mnogi pekari i cvećari zato su angažovali svoje zaposlene uz podršku vlade, uprkos zakonu koji to zabranjuje i protestima sindikata. Vlada je obećala izvesnu fleksibilnost kada je reč o otvaranju pekara i cvećara ove godine. Premijer Sebastijan Lekornu posetio je jednu pekaru u unutrašnjosti kako bi iskazao podršku onima koji mese hleb toga dana, dok je bivši premijer, a sada predsednik poslaničke grupe Makronove stranke, Gabrijel Atal, obišao drugu u okolini Pariza. Ipak, bez izmena zakona, pravna situacija ostaje nejasna. Da bi se razumela upornost pekara i cvećara, treba imati u vidu da se neradni karakter Prvog maja u Francuskoj u principu veoma striktno poštuje, pa tako u nekim gradovima, poput Strazbura, ne funkcioniše ni gradski prevoz.
Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez istakao je da je većina skupova protekla mirno. Ukupno je bilo svega 15 privođenja u celoj zemlji, od čega sedam u Parizu. Za održavanje reda u prestonici bilo je angažovano 1.500 policajaca. Uhapšeni u Parizu privedeni su tokom popodneva, uglavnom zbog učešća u grupi sa namerom da počine nasilje i materijalnu štetu. Većih incidenata nije bilo.
Tokom protesta, jedna od sindikalnih liderki Sofi Bine zvanično je od premijera Sebastijana Lekornija zatražila povećanje minimalne zarade za pet odsto, imajući u vidu rast cena u poslednje vreme. Istovremeno, tokom protesta u Amijenu, Olivije For, prvi sekretar Socijalističke partije koja iz levog bloka podržava manjinsku vladu, zasut je brašnom.
Preporučujemo
Tramp se osvetio Nemačkoj: Masovno povlačenje američkih trupa – 5.000 vojnika ide kući!
02. 05. 2026. u 01:06
Tramp podiže tenzije! „Rat je gotov“, ali Amerika ne odustaje od obračuna sa Iranom!
02. 05. 2026. u 00:11
Kriza na Bliskom istoku: Tramp saopštio: Rat je završen, sukob nije? Iran pokušava da obnovi arsenal
01. 05. 2026. u 10:29 >> 23:48
Ovo je ubijena žena u Sarajevu: Bivši muž joj pretio, pa počinio strašan zločin
01. 05. 2026. u 23:30
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Najgori greh u kući: Zašto vas prate nevolje iako se trudite da budete pravedni
OTKRIJTE koji je to najgori greh u kući koji blokira uspeh i radost. Praktični saveti za povratak mira i sloge.
01. 05. 2026. u 21:38
Komentari (0)