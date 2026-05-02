Dragulj prirode kod Valjeva, na samo sat od Beograda: Gradac je među najčistijim rekama u Evropi i prava je destinacija za odmor (FOTO)

Reka Gradac, dragulj prirode Valjeva i Srbije, koja se ubraja među najčistije u Evropi, prava je destinacija makar i za predah i odmor u prirodi. Uz ovu reku odmor i okrepljenje su – zagarantovani.

Foto B. Puzovic

Da je tako, potvrđuje sama priroda – Gradac je toliko bistar da u njemu i oko njega žive retke biljne i životinjske vrste. Stanište je vidre, potočne pastrmke i ribe paklare, koje biraju isključivo čiste vode.

Na oko 1.200 hektara, koliko zauzima zaštićeni prostor Gradca, živi 400 vrsta biljaka, 240 različitih gljiva, te 38 vrsta vodozemaca i gmizavaca. Institut za zaštitu prirode Srbije je 2001. godine ovu reku stavio pod zaštitu drugog stepena, zabranjena je divlja gradnja, bespravna seča drveta i svako drugo narušavanje ambijenta reke i njenih obala.

- O reci se stara se Ekološko društvo “Gradac”, koje je bilo najstarije udruženje te vrste u bivšoj Jugoslaviji – ističu ponosno u ovoj organizaciji. - Gradac odavno postao čuven i na globalnom nivou.

Spajanjem Zabave i Bukovske reke, nastaje Gradac dugačak oko 28 kilometara. Ova, ledenom vodom najbogatija utoka Kolubare usekla je 22,7 kilometara dugu klisuru, koja je stanište velikog broja ptica, od zebe, mišara, jastreba... Pored obala Gradca mogu se sresti i jež, šumski puh, veverice, riđe voluharice, srne, divlje svinje, zec, lisica, kune... Posebno su atraktivna i jedinstvena vrela, koja se nižu čitavim tokom ove reke.

Foto: B. Puzović

- Za Valjevo, reka Gradac predstavlja dragulj, ali i život, jer se iz njega obezbeđuje izuzetno kvalitetna voda za piće, za gradski vodovod – kažu u Ekološkom društvu. - Klisura Gradca nadaleko je jedinstvena i po tome što krije više od 70 pećina, a stalno se otkrivaju nove. Ni mnogo veće i poznatije klisure u Srbiji nemaju toliko pećina. Po veličini odaja i dužini prostiranja najpoznatija je Degurićka pećina. U špiljama u kanjonu Gradca otkriveni su tragovi paleolita, antičnog i srednjevekovnog doba, kelije-isposnice.

Foto: B. Puzović

Uz Gradac, i širu okolinu, posetioci mogu da se okrepe ukusnim specijalitetima u brojnim ugostiteljskim objektima, kafićima i kafanama. Sve to pored nedirnutog dragulja prirode, samo sat vremena vožnje od Beograda i drugih velikih gradova! Takođe, da uživaju posmatrajući u mušičarskom ribolovu na ovoj reci.



