Tramp se osvetio Nemačkoj: Masovno povlačenje američkih trupa – 5.000 vojnika ide kući!
SJEDINjENE Američke Države će povući 5.000 vojnika iz Nemačke, objavio je danas Pentagon.
Glavni portparol Pentagona Šon Parnel rekao je da se očekuje da će povlačenje biti završeno u narednih šest do dvanaest meseci, preneo je Rojters.
Taj potez dolazi usred sve većeg razdora između američkog predsednika Donalda Trampa i Evrope kada je u pitanju rat u Iranu, navodi agencija.
Tramp je ranije ove sedmice zapretio smanjenjem broja američkih vojnika u Nemačkoj nakon sukoba sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom koji je u ponedeljak rekao da Iranci ponižavaju SAD u pregovorima o okončanju rata.
Tramp je rekao u sredu da Pentagon razmatra mogućnost povlačenja dela američkih vojnika od ukupno 40.000 koliko je stacionirano u Nemačkoj.
On je naveo na društvenim mrežama da se preispituje raspored američkih snaga u Nemačkoj, gde se nalazi i sedište Evropske komande SAD.
(Tanjug)
Preporučujemo
Tihi rat supersila! Kina neće u direktan sukob sa Amerikom, ali cena može biti ogromna!
02. 05. 2026. u 06:33
Tramp podiže tenzije! „Rat je gotov“, ali Amerika ne odustaje od obračuna sa Iranom!
02. 05. 2026. u 00:11
Šta se dešava oko Irana: Tramp se suočava sa tri opcije i nijedna mu se ne sviđa
01. 05. 2026. u 21:33
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Najgori greh u kući: Zašto vas prate nevolje iako se trudite da budete pravedni
OTKRIJTE koji je to najgori greh u kući koji blokira uspeh i radost. Praktični saveti za povratak mira i sloge.
01. 05. 2026. u 21:38
