Tramp se osvetio Nemačkoj: Masovno povlačenje američkih trupa – 5.000 vojnika ide kući!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 05. 2026. u 01:06

SJEDINjENE Američke Države će povući 5.000 vojnika iz Nemačke, objavio je danas Pentagon.

Трамп се осветио Немачкој: Масовно повлачење америчких трупа – 5.000 војника иде кући!

Foto: Tanjug/AP Photo/Sakchai Lalit

Glavni portparol Pentagona Šon Parnel rekao je da se očekuje da će povlačenje biti završeno u narednih šest do dvanaest meseci, preneo je Rojters.

Taj potez dolazi usred sve većeg razdora između američkog predsednika Donalda Trampa i Evrope kada je u pitanju rat u Iranu, navodi agencija.

Tramp je ranije ove sedmice zapretio smanjenjem broja američkih vojnika u Nemačkoj nakon sukoba sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom koji je u ponedeljak rekao da Iranci ponižavaju SAD u pregovorima o okončanju rata.

Tramp je rekao u sredu da Pentagon razmatra mogućnost povlačenja dela američkih vojnika od ukupno 40.000 koliko je stacionirano u Nemačkoj.

On je naveo na društvenim mrežama da se preispituje raspored američkih snaga u Nemačkoj, gde se nalazi i sedište Evropske komande SAD.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje

 

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

Štekare! Sandra Afrika žestoko o fudbalerima - Ni 50 evra da izvade za pesmu

Štekare! Sandra Afrika žestoko o fudbalerima - "Ni 50 evra da izvade za pesmu"