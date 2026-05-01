Vučić o pisanju "Slobodne Bosne": Kad neko hoće da lupa gluposti, onda mu je široko polje
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom posete Pančevu ogovarao i na pitanja novinara.
Na pitanje o navodima Slobodne Bosne o ugovoru Instituta u Vinči i ruskog Rosatoma, te na navode o tome kako Vučić i Putin "nešto spremaju" predsednik kaže da mu je glupo da bilo šta i odgvori.
- Na to mi je toliko glupo da odgovorim da nemam reči. Mi se mučimo, uz nekoliko dobrih stručnjaka koje imamo u Vinči da se bavimo farmaceustkim problemima, a oni misle valjda da pravimo atomsku bombu. Mnogo ludaka ima, u svetu se to širi, društvene mreže su tome mnogo pomogle. Kad neko hoće da lupa gluposti, onda mu je široko polje, gotovo neograničeno - rekao je on.
