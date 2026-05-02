Tramp podiže tenzije! „Rat je gotov“, ali Amerika ne odustaje od obračuna sa Iranom!

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da SAD neće prerano da odustanu od sukoba sa Iranom i time rizikuju da se problem ponovo pojavi za tri godine.

Tramp je to izjavio u obraćanju velikoj zajednici penzionera u saveznoj američkoj državi Floridi, prenosi Skaj njuz.

Ovo je prvo pojavljivanje Trampa van Bele kuće nakon osujećenog pokušaja napada prošle subote, kada je naoružani napadač pokušao da upadne na večeru Udruženja dopisnika iz Bele kuće u hotelu u Vašingtonu, kojoj su prisustvovali Tramp i prva dama SAD Melanija Tramp.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je prekid vatre "okončao" neprijateljstva protiv Irana, ističući da mu nije potrebno odobrenje Kongresa za nastavak sukoba.

U pismu koje je uputio liderima Kongresa danas, na dan isteka roka za obraćanje Kongresu povodom rata protiv Irana, Tramp je naveo da od proglašenja primirja nije bilo razmene vatre sa Iranom, prenosi Rojters.

-Neprijateljstva koja su počela 28. februara 2026. su okončana, istakao je on.

Prema Zakonu o ratnim ovlašćenjima iz 1973. godine, američki predsednik može da vodi vojne operacije najduže 60 dana, nakon čega mora da ih okonča, zatraži odobrenje Kongresa ili produženje od 30 dana zbog "neizbežne vojne potrebe" radi bezbednog povlačenja snaga.

Tramp je kazao da je rezolucija o ratnim ovlašćenjima "potpuno neustavna", ali da njegova administracija pokušava da postupi u skladu sa zahtevima Kongresa, navodi se u pismu u koje je CNN imao uvid.

U pismu upućenom predsedavajućem Predstavničkog doma Majklu Džonsonu i predsedniku Senata pro tempore Čaku Grejsliju, Tramp navodi da su "neprijateljstva" u sukobu sa Iranom, koja su počela američkim napadima 28. februara, "okončana" nakon proglašenog primirja, prenosi CNN.

U pismu se navodi da je 7. aprila Tramp naložio dvonedeljno primirje.

-Primirje je od tada produženo. Od 7. aprila 2026. nije bilo razmene vatre između snaga Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Neprijateljstva koja su počela 28. februara 2026. su okončana, navodi se u pismu.

U dokumentu se ističe da se Kongres obaveštava o promenama o američkom vojnom prisustvu u Iranu, u okviru, kako se navodi, nastojanja da zakonodavno telo bude u potpunosti informisano u skladu sa Zakonom o ratnim ovlašćenjima.

Istovremeno, Tramp upozorava da pretnja od iranskog režima i dalje ostaje "značajna" i da će Pentagon nastaviti da prilagođava raspored svojih snaga kada to bude neophodno.

Prema tom zakonu, predsednik SAD bi nakon 60 dana od početka sukoba morao da prekine upotrebu oružanih snaga ili da zatraži odobrenje Kongresa.

Dok pojedini smatraju da je taj rok istekao, drugi tvrde da se period prekida vatre ne računa u tih 60 dana.

Demokrate u Kongresu navode da zakon ne predviđa izuzetak za primirje, kao i da prisustvo američkih brodova koji blokiraju iranski izvoz nafte ukazuje na nastavak neprijateljstava.

-Nakon 60 dana sukoba, predsednik Tramp i dalje nema strategiju za ovaj loše planiran rat, izjavila je senatorka Dženi Šahen, ocenjujući rok kao "jasnu pravnu granicu".

Republikanci, koji imaju tesnu većinu u oba doma Kongresa, do sada su uglavnom podržavali američkog predsednika i blokirali inicijative za okončanje sukoba.

Prema Ustavu SAD, samo Kongres može formalno da objavi rat, ali se to ograničenje ne odnosi na kratkoročne vojne operacije ili hitne pretnje.

Tramp je u četvrtak dobio izveštaj o mogućim novim vojnim napadima kako bi se Iran primorao na pregovore, a ukoliko borbe budu nastavljene, mogao bi da započne novi rok od 60 dana, dodaje Rojters.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje