Tramp nemilosrdan prema Evropi! Dmitrijev upozorio - američke carine na automobile su fatalan udarac za industriju EU
DIREKTOR ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev ocenio je danas da će nove američke carine na evropske automobile i kamione usred energetske krize značajno uticati na industrijski sektor EU.
- Carina od 25 odsto na automobile i kamione iz EU, u kombinaciji sa energetskom krizom, nanosi smrtonosan udarac već urušavajućem industrijskom sektoru EU- napisao je Dmitrijev na platformi Iks.
Američki predsednik Donald Tramp je u petak izjavio da Vašington planira da poveća carine na uvoz automobila i kamiona iz Evropske unije na 25 odsto počev od sledeće nedelje.
Američki lider je optužio EU da nije u potpunosti ispoštovala trgovinske sporazume postignute sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kako je istakao, nove mere se neće odnositi na vozila proizvedena u fabrikama u SAD.
(Tanjug)
Tramp se osvetio Nemačkoj: Masovno povlačenje američkih trupa – 5.000 vojnika ide kući!
02. 05. 2026. u 01:06
Tihi rat supersila! Kina neće u direktan sukob sa Amerikom, ali cena može biti ogromna!
02. 05. 2026. u 06:33
Tramp podiže tenzije! „Rat je gotov“, ali Amerika ne odustaje od obračuna sa Iranom!
02. 05. 2026. u 00:11
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Najgori greh u kući: Zašto vas prate nevolje iako se trudite da budete pravedni
OTKRIJTE koji je to najgori greh u kući koji blokira uspeh i radost. Praktični saveti za povratak mira i sloge.
01. 05. 2026. u 21:38
