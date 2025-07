ZAVERENICI MENJAJU PLAN NAPADA NA DVOR: Petar Živković je u atentatu imao daleko složeniju ulogu od one koja mu je kasnije pripisivana

KAKO se približavao dan puča, počeli su intezivniji sastanci na koje je poručnik Petar Živković odbijao da odlazi, on se zahvaljivao na svakom pozivu, uz rečenicu da mu Antić saopšti ulogu koja mu bude određena.

OBEZBEĐENjE Ulaz u Stari dvor iz Ulice kralja Milana, Foto "Vikipedija"

I očigledno ga je poručnik Antonije Antić upoznao detaljno, ne samo sa njegovom ulogom, već i čitavim planom puča. U svojim sećanjima Petar Živković kaže: „Naročito je vođeno računa, da se to izvrši kada bude potpukovnik Mika Naumović dežurni u dvoru. Kako je dežurstvo Miki Naumović upadalo 28. maja (dežurstvo primio u 9 sati pre podne), to je rešeno da se toga dana odnosno noći u 2 časa 29. maja izvrši prevrat i Kralj i Kraljica svrgnu s prestola i eventualno osude i ubiju i da se proglasi Petar Karađorđević za Kralja Srbije. Izgleda, da su svi prisutni bili za ubistvo Kralja i Kraljice, da ne bi docnije pravili neprilike državi. Tom prilikom određene su uloge svim zaverenicima.

Tako Petar Mišić kao komandant 6. puka imao je da izvede jedan bataljon koji je bio u bivaku kod Zvezdana... Druga dva bataljona 6 puka koji su se nalazili u donjem gradu imao je, da pripremi kapetan Jovica Jovičić i da ih krene na Terazije gde je imao da se stavi na čelo istih pukovnik Đoka Mihajlović, no on nije došao i izvinjavao se zuboboljom. Ali kapetan Jovičić poveo je bataljon i zatvorio ulaz na Terazije kod Teraziskog kvarta.

Kapetan Đoka Ristić imao je da povede artiljerijski puk od Topovskih šupa do dvora.

Milivoje Anđelković koji je tada bio komandant 7. pešadijskog puka imao je da izvede puk iz kasarne i da zatvori prolaz ulicom Krunskom i Kralja Aleksandra. Konjički poručnik Bora Grujić imao je da izvede 4 konjički puk do hotela „London" i tu da zatvori prolaz.

Pukovnik Aleksandar Mašin imao je da obuče uniformu i da u ulozi Komandanta Dunavske divizije bude predstavljen 7 puku od strane Milivoja Anđelkovića i da se stavi na čelo istog. Ljuba Kostić komandir čete Kraljeve garde, koji je toga dana imao da bude komandir dvorske straže i da otvori dvorsku kapiju i pusti oficire u dvorsko dvorište i bataljon 6. puka koji je vodio Pera Mišić. Ja sam imao toga dana da budem dežurni u komandi Kraljeve garde i u tom svojstvu da povedem eskadron Kraljeve garde i četu i da ih odvedem Krunskom ulicom u dvor i tamo da onemoguće dejstvo dvorske žandarmerije, koja bi mogla da pristupi odbrani dvora.

Drugi oficiri su takođe dobili svoje uloge da zauzmu poštu, upravu grada, neki su poslati u 8. puk koji se nalazio na Banjici da osujeti eventualno pokret tog puka, pošto u njemu nije bilo zaverenika...

HAJDE da vidimo i svedočanstvo Dragutina Dimitrijevića Apisa o samom planu vojnog puča: „Čekali smo baš taj datum koji je koban za Obrenoviće. Istog dana je u Košutnjaku poginuo knez Mihailo Obrenović. Celog 28. obilazio sam sve zaverenike i podsetio sam ih lično da je došao trenutak izvršenja i da nema više vrdanja“, Apis je bio toliko sugestivan da mu je jedan prijatelj u šali rekao: -Ti ćeš i Aleksandra uvući u zaveru.

Plan se ipak menjao u hodu, događale su se stvari koje nisu bile predviđene a svaka od njih je pretila da osujeti puč. Možda je najveća izmena izvršena upravo kod uloge poručnika Petra Živkovića, ovaj detalj je gotovo potpuno danas zaboravljen i ne daje mu se veliki značaj. Međutim, iz sledećih rečenica lako se može zaključiti koliko je Petar Živković bio vispren i brz u razmišljanju i donošenju odluka:

„Plan je pretrpeo izvesne izmene, naročito u pogledu moje uloge i Ljube Kostića i to u sledećem: Ja sam imao da udesim poštopoto da budem dežurni u Gardi 28. maja. Međutim tog dana moj red nije bio, već poručnika Vladimira Milićevića. Kako je tom prilikom došao moj brat od ujaka Sofronije Simić profesor iz Pirota sa zadatkom, da ga ugovorenom depešom izvesti da nema kakvih promena u danu izvršenja, te da bi se Damnjan Popović krenuo iz Pirota. Od mog brata doznao sam, da ga je Damnjan upoznao o celoj zaveri, a naročito mojoj ulozi. Koristeći priliku, dolazak mog brata, ja sam uspeo, da poručnik Milićević ustupi meni dežurstvo u Gardi 28. maja, a on mene da zameni u dežurstvu 26. zbog dolaska mog brata.“

Poručnik Petar Živković, imao je sada da izvede još nekoliko ozbiljnih zadataka. Nakon što se izborio za svoje mesto na Dvoru u noći 28/29. maja, tražio je da se vidi sa poručnikom Antonijem Antićem: „Tom sam prilikom tražio da Anta Antić dođe posle ručka kod mene i da mi nađe jedan džepni revolver, za slučaj neuspeha, da tu izvršim samoubistvo, pošto tada mi oficiri nismo nosili drugo oružje sem sablje. Poručnik Antić došao je i doneo revolver i dva mala paketića sa opijumom i rekao mi, da su oni javili Miki Naumoviću, da ja dolazim na stražu i da ću otvoriti kapiju, dalje da kad budem uveče zatvorio dvorsku kapiju, da će Naumović biti naslonjen na prozor iz dvorišta i da mu predam pakete s ključevima rekavši mu, da imam pismo za njega. To je bio opijum koji je on imao da upotrebi za ordonans-oficira kapetana Miljkovića koji nije bio u zaveri. Onaj drugi opijum imao sam da upotrebim za mog komandanta Panajotovića"



„SMENA straže bila je u 6 časova po podne a u 7 zatvaraju se sve gvozdene kapije na dvoru (ima ih 4). Pri zatvaranju kapija vojni oficir prisustvuje a podoficir nosi ključeve i zaključava. Dvokrilna kapija Broj 1, koju sam otvorio, imala je bravu sa velikim ključem, dve poluge koje se zaključavaju katancem i oba kraka dole su imala po jednu kuku koje se spuštaju u udubljenje kamena. Da bih znao koji su ključevi od te kapije, ja sam poneo crveni konac i uzeo ključeve od podnarednika rekavši mu, da je to dužnost vodnih oficira, pa zato ja želim, da zaključam i vidim kako to izgleda. Svi su ključevi visili na jednoj opruzi, bilo ih je 10. Kad sam zaključao kapiju Broj 1 crvenim koncem obeležio sam ključ od nje i katanca. Sada smo imali da idemo na kapiju Broj 2 i prođemo pored dvora odnosno prozora gde je zaista bio naslonjen potpukovnik Naumović. Pružio sam mu paketić s opijumom; on i ne saslušavši me pitao lagano, ali brzo govoreći: - Da li je došao Damnjan, da li je došao Damnjan? Odgovorio sam, da nije. Kad sam zatvorio sve kapije, odem sa ključevima u klozet, nožem isečem oprugu, izvadim dva ključa koji su mi bili potrebni. Tu sam se zadržao malo duže zbog toga što vezavši presečenu oprugu, čvor se nije mogao održati zbog težine ključeva i stalno se odvezivao; najzad sam uspeo, da učvrstim čvor i krenem sa ključevima u sobu komandira straže, gde je bio Panajotović.

Kad sam ušao u sobu on me predusrete sa rečima: - Gde si i gde su ključevi, svuda te tražimo, jer je Nikodim Lunjevica (brat kraljičin) hteo da ide u baštu, tj. u lovačku sobu, da uzme jednu pušku za lov. Ključ od baštenske kapije bio je s ostalim na opruzi.

Ovo me malo uzrujalo, jer sam se bojao da ne primeti, da je opruga presečena i da su dva ključa odvojena. No kako Lunjevica nije mogao da sačeka, na tome se završilo. Ključeve obesim na čiviluk, gde su se obično nalazili i pokrijem jednim peškirom. Posle toga odem u trpezariju, gde su oficiri dvorske straže ručavali zajedno sa komandirom dvorskog žandarmerijskog odreda. U moju flašu vina sipam opijum, jer sam bio rešen, da ne pijem ništa a o jelu još manje, a mislio sam, da tu flašu ustupim komandiru, da je on popije.“

AVAKUMOVIĆ OBRAZUJE VLADU

PETAR Živkković je u svojim memoarima "Sećanja 1903–1946" zapisao: "Čuo sam ali ne znam sigurno, da je Đorđe Genčić upoznao i Jovana Avakumovića, tadašnjeg šefa Liberalne stranke, o danu izvršenja zavere i da bi trebalo toga dana da bude u Beogradu. To se podudara s tim što je Avakumović bio 28. maja u Aleksincu radi svojih advokatskih poslova i stigao u Beograd 29. maja ujutru, kada je sa voza odveden u Ministarstvo da obrazuje vladu."

SUTRA: JURIŠ ZAVERENIKA NA KRALjEVSKI DVOR