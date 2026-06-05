NEMAČKA HITNO POZVALA RUSIJU: Putine, vreme je...
MINISTAR spoljnih poslova Nemačke, Johan Vadeful, pozvao je ruskog predsednika, Vladimira Putina, da pokrene pregovore o miru u Ukrajini uz učešće Evrope, prenose nemački mediji.
Prema rečima Vadefula, konflikt je dostigao tačku kada je potrebno okončati ga što pre.
- Došlo je vreme da se sedne za pregovarački sto - naveo je ministar.
Ruski portal Sputnjik podseća da je ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski, objavio sinoć otvoreno pismo upućeno ruskom predsedniku Vladimiru Putinu u kojem ga poziva da odredi datum ličnog susreta radi mirovnih pregovora.
Tekst pisma objavljen je na sajtu ukrajinskog predsednika, a u njemu Zelenski predlaže Putinu da se dogovori konkretan termin za direktne razgovore o okončanju sukoba, ističući da održavanje takvog sastanka u Moskvi nije prihvatljivo.
Ranije je, na marginama Peterburškog foruma, ruski predsednik izjavio da će Rusija pronaći one u Ukrajini koji bi potpisali mirovni sporazum, ako Kijev bude spreman.
Podsetio je da je Zelenskom mandat istekao pre tačno dve godine i da Rusija može da potpisuje dokumenta samo sa legitimnim predstavnicima.
Ruski predsednik je dodao i da Evropska unija ne može biti posrednik u pregovorima o Ukrajini, jer posredovanje podrazumeva neutralnost.
- Jedno je učestvovati u pregovorima, a drugo biti posrednik. Kako EU može biti posrednik kada podržava stranu sa kojom smo u oružanom sukobu - upitao je ruski lider.
(Sputnjik Srbija)
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