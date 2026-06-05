PA, DOKLE VIŠE? Novi šamar Srbiji, Meksiko razneo "orlove"
POSLE Zelenotorskih ostrva opet je Srbija doživela debakl!
Ovog puta je Meksiko brutalno ponizio "orlove" - 5:1. Puleni Veljka Paunovića su u dva prijateljska meča primili osam golova, a postigli samo jedan. Rivali nisu bili ni Brazil, ni Argentina, ni Francuska, ni Španija... Bruka i sramota srpskog fudbala, kada smo mislili da ne može gore, uverili smo se da može.
Golove za domaći tim postigli su Vaskez (34) Himenez (57) i Čavez (90), kao i dva igrača Srbije Bukinac (45+2, autogol) i Avdić (72, autogol). Sa druge strane, Stanić je pogodio za našu reprezentaciju u 19. minutu.
Povela je Srbija u ranoj fazi utakmice i od tog momenta na terenu je postojao samo - domaći tim. Ređale su se šanse pred golom Stankovića, pa potom i Ilića i bilo je pitanje samo koliko ćemo golova da primimo. Na kraju - petarda. Uz sve to, postigli smo i dva komična autogola.
Rezultat sve govori, a posebno činjenica da smo dobro i prošli sa pet golova u mreži. Meksiko je daleko, daleko jači tim i ovako nešto nam zaista nije bilo potrebno - mislimo na uopšte odigravanje ovog meča.
Dve bespotrebne utakmice koje su potvrdile da nemamo kult reprezentacije (15 igrača se nije odazvalo), a ujedno i da nemamo roster od 30 igrača koji su u stanju da dostojno nose državni dres.
Veljko Paunović će biti na velikim mukama u budućnosti, ako uopšte i ostane na klupi Srbije, s obzirom da se piše o ponudama koje stižu na njegovu adresu, za razliku od srpskih igrača kojma su važnije druge stvari nego dres "orlova".
Preporučujemo
TENISKI SVET U ŠOKU! Bivši trener Novaka Đokovića raskrinkario Janika Sinera
05. 06. 2026. u 06:45
BEOGRAD, PA SARAJEVO! Poznato kada će se održati komemoracija i sahrana Edinu Avdiću
05. 06. 2026. u 06:18
SRBIN ZAVRŠIO UČEŠĆE U ITALIJI: Dušan Lajović stao na drugom stepeniku
04. 06. 2026. u 22:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SRBIJA - MEKSIKO: Orlovi moraju bolje nego protiv Zelenortskih ostrva
SRBIJA gostuje Meksiku kome će ovo biti poslednja pripremna za predstojeći Mundijal.
04. 06. 2026. u 22:32
I POLICAJCI ZAPANjENI: Neverovatno šta su zaplenili
Ponekad su i pripadnici policije zatečeni onim što pronađu.
04. 06. 2026. u 16:24
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)