PA, DOKLE VIŠE? Novi šamar Srbiji, Meksiko razneo "orlove"

POSLE Zelenotorskih ostrva opet je Srbija doživela debakl!

Mario Vazquez / AFP / Profimedia

Ovog puta je Meksiko brutalno ponizio "orlove" - 5:1. Puleni Veljka Paunovića su u dva prijateljska meča primili osam golova, a postigli samo jedan. Rivali nisu bili ni Brazil, ni Argentina, ni Francuska, ni Španija... Bruka i sramota srpskog fudbala, kada smo mislili da ne može gore, uverili smo se da može.

Golove za domaći tim postigli su Vaskez (34) Himenez (57) i Čavez (90), kao i dva igrača Srbije Bukinac (45+2, autogol) i Avdić (72, autogol). Sa druge strane, Stanić je pogodio za našu reprezentaciju u 19. minutu.

Povela je Srbija u ranoj fazi utakmice i od tog momenta na terenu je postojao samo - domaći tim. Ređale su se šanse pred golom Stankovića, pa potom i Ilića i bilo je pitanje samo koliko ćemo golova da primimo. Na kraju - petarda. Uz sve to, postigli smo i dva komična autogola.

Rezultat sve govori, a posebno činjenica da smo dobro i prošli sa pet golova u mreži. Meksiko je daleko, daleko jači tim i ovako nešto nam zaista nije bilo potrebno - mislimo na uopšte odigravanje ovog meča.

Dve bespotrebne utakmice koje su potvrdile da nemamo kult reprezentacije (15 igrača se nije odazvalo), a ujedno i da nemamo roster od 30 igrača koji su u stanju da dostojno nose državni dres.

Veljko Paunović će biti na velikim mukama u budućnosti, ako uopšte i ostane na klupi Srbije, s obzirom da se piše o ponudama koje stižu na njegovu adresu, za razliku od srpskih igrača kojma su važnije druge stvari nego dres "orlova".