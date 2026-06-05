ŠOKANTAN OBRT U PENTAGONU! Tramp poništio Bajdenov pakt: Nemačka ostaje bez raketa zbog panike od Putinovog odgovora!

AMERIČKI Pentagon će verovatno otkazati plan o slanju raketa Tomahavk Nemačkoj, delimično iz straha da bi Rusija na to mogla da gleda kao na eskalaciju, piše danas Politiko.

Handout / AFP / Profimedia

Ovaj potez je deo šireg američkog povlačenja iz NATO saveza, uključujući otkazivanje raspoređivanja hiljada američkih vojnika u Nemačkoj i planove za povlačenje određenih sredstava, dok SAD menjaju bliska partnerstva koja su generacijama učvršćivale ove odnose.

“Evropa može da se pojača sada i u bliskoj budućnosti“, rekao je vojnim liderima ove nedelje general Aleksus Grinkevič, vrhovni komandant NATO-a i šef američkih snaga u Evropi.

Amerika će, rekao je on, “preusmeriti“ opremu i snage u drugim pravcima.

Kako navodi portal, američki zvaničnici, čak i ako se prvenstveno plaše reakcije Rusije, verovatno su takođe zabrinuti zbog smanjenja američkih zaliha oružja.

SAD su potrošile hiljade raketa Tomahavk i Patriot u prvim nedeljama rata u Iranu.

Ministar odbrane Pit Hegset rekao je Kongresu prošlog meseca da će biti potrebni “meseci i godine“ da se zameni municija potrošena u sukobu.

Verovatni preokret sa raketama Tomahavk posebno je uznemirujući za nemačke zvaničnike, koji žure da modernizuju svoje oslabljene snage kako bi služile kao bedem protiv ruske agresije.

Nemački kancelar Fridrih Merc je prošlog meseca rekao da ne očekuje da će SAD postaviti rakete Tomahavk u Nemačkoj zbog ograničene dostupnosti krstarećih raketa, koje mogu da pređu preko 1.000 milja.

Foto Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

-Amerikanci trenutno nemaju dovoljno za sebe, rekao je on za nemačku javnu televiziju.

SAD su ove nedelje na kvartalnoj konferenciji vojnih lidera otkrile dalje promene svoje uloge u NATO-u. To uključuje smanjenje broja borbenih aviona, dronova i pomorskih jedinica, preneo je Velt.

Američki zvaničnici strahuju da će Moskva uzvratiti ako Trampova administracija sprovede napore i rasporedi precizne rakete Tomahavk u sredini kontinenta, navela su dva evropska i jedan američki zvaničnik.

Svaka odluka da se one ne isporučuju povukla bi, međutim, sporazum postignut tokom Bajdenove administracije i ostavila Berlin bez odbrane koja im je, prema rečima nemačkih lidera, očajnički potrebna.

“Čitava poenta je da se saveznicima daju informacije i jasnoća koje su im potrebne da bi što brže i efikasnije napredovali“, rekao je neimenovani zvaničnik Ministarstva odbrane.

(Tanjug)

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