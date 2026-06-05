PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvuje Samitu EU-Zapadni Balkan u Tivtu. Vučić se u Tivtu sastao sa brojnim evropskim liderima, a i tokom dana imaće brojne susrete.

Foto: Instagram printskrin/buducnostsrbijeav

Vučić sa Ficom

Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Slovačke Republike Robertom Ficom.

- Srdačan i prijateljski razgovor sa Robertom Ficom o evropskoj budućnosti Srbije, trenutnoj dinamici i mogućnostima za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije, regionalnim izazovima i daljem unapređenju saradnje naših zemalja. Razmenili smo mišljenja i o aktuelnim političkim i ekonomskim prilikama u Evropi i regionu, snažnijoj političkoj saradnji i potencijalma za povećanje trgovinske razmene i snažnije povezivanje privreda Srbije i Slovačke. Izrazio sam zahvalnost Slovačkoj na podršci evropskom putu Srbije i sprovođenju reformi, kao i na njenom čvrstom i principijelnom stavu kada je reč o očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje -objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.