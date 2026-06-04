"POMAŽE BOG, GOSPODINE VUČIĆU" Predsednik se obratio iz Tivta, počistio provokatore iz crnogorskih medija

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Tivta.

Foto: Printskrin

Obraćanje predsednika Vučića

- Imao sam razgovor sa Micotakisom. Pričali o pravljenju gasovoda preko Severne Makedonije i o drugim projektima. O evropskom putu, naravno očekujemo podršku Grčke. Razgovaraću sa nekoliko premijera sutra, imaću poseban sastanak sa Ursulom fon der Lajen, Antoniom Koštom i Emanuelom Makronom - naveo je predsednik.

O bezbednosnim pretnjama

Na pitanje o bezbednosnim pretnjama i tome da su planirali njegovo ubistvo kaže:

- Imali ste to u Skaj zapisima. Oni su to tražili i ranije. Reč je o vođama klanova. Ne vidim velike novosti. Kada postoje, rekao bih, nepotrebne političke tenzije između Podgorice i Beograda, morali smo svi da bude racionalniji, ali kada krenu optužbe kraja nema. Ali da će kriminalci da rade svoj posao, nema tu velike filozofije. Ne mogu svi da budu akademici, neko mora da se bavi i kriminalom - istakao je Vučić.

O pogrdnim grafitima

- Kada vodite kampanju protiv nekoga godinama. Protiv mene je vode godinama negativnu kampanju u Podgoricu. O Jovanjici ovde su pričali kao i na N1. Preko noći su prestali da pričaju o tome. Bitno je nekome da o tome piše, oni su žrtva, mi oni koji napadamo. Veliki deo građana Crne Gore je mnogo gostoprimljiviji. Mene su dočekali sa "Pomaže Bog, gospodine Vučiću" - rekao je Vučić i dodaje da kada oni, iz Crne Gore, dolaze u Beograd se ne suočavaju sa takvim kampanjama:

- Kod nas se ne suočavaju sa tim kad dođu u Beograd. To govori o nama i našem gostoprimstvu. Osećam se bezbedno. Imam profesionalno obezbeđenje - pripadnike Kobri.

Foto: Printskrin/Tanjug Aleksandar Vučić se obraća iz Tivta

O incidentu na letu za Crnu Goru

- Neko je želeo, od mojih saradnika, da smo u stanju da se borimo, jer su znali da će da kače pogrdne grafite, pa su i oni hteli neke lepe stvari. Oni nisu imali oružje, ništa ružno, uvredljivo. Nisu im našli ni palicu, ni bokser... Priče o destabilizaciji su potpuno bezvezne. Mogao je bilo ko da me pozove i kaže hajde da rešimo to. Oni su tu hteli da dođu da se osećam prijatnije. Meni to ne treba, ne moram da vidim lepe transparente. Tu nije bilo nijednog kriminalca. Tu od ukupno 84 osoba, samo 5 osoba je prolazilo kroz krivično pravanu evidenciju. To je mnogo manje od uobičajenog proseka u bilo kom vozu, autobusu, avionu. Notorna je laž da je reč o kriminalcima. Reč je o aktivistima koji je trebali da okače banere - rekao je Vučić i dodao da je onda došlo do zloupotrebe podataka:

- Videli smo zloupotrebu podataka, ko ste vi da iznosite njihove podatke. Što ih niste zadržali i uhapsili ako su počinili kriminal? Biće da nisu, a zadržali biste ih da su kod sebe imali bilo šta. Čekali ste da pokažete Srbiju kao destabilizujući faktor. Pošto se to nije desilo, onda su krenuli u brutalno kršenje zakona iznošenjem podataka o tim osobama za koje nemate pravo. Iznošenje snimaka sa nadzornih kamera za koje nemate pravo i sve drugo ne bi li pokazali Srbiju kao destabilizujući faktor.

O odnosu sa Crnom Gorom

- Ne želimo da koristimo "kaučuk-normu", pogodnu normu. Mi zbog hibridnog ratovanja možemo svakod drugog da ne pustimo u Srbiju. Trudićemo se da imamo najbolje i najbliže odnose. Neću da prihvataim istorijske falsifikate. To kažem usred Crne Gore. Neću da prihvatim odluku o nezavisnosti Kosova i Metohije. Mi nismo otimali teritoriju Crne Gore. Bitno je da oprostimo ponekad jedni drugima. Važno je da imamo češću komunikaciju i razgovore. Što se mene tiče, pozvaću predsednika Crne Gore pred kraj godine da poseti Beograd. Na njemu je da li će da prihvati - istakao je predsednik Vučić.

Foto: Printskrin/Tanjug Aleksandar Vučić se obraća iz Tivta

O upozorenjima BIA

- Ana (Brnabić, prim. aut.) me moli, ona je uvek zabrinuta. Ti ljudi nisu počinili nijedno krivično delo. Zabranjen im je ulaz protivzakonito. Ja bih rekao vratite ih, da su ih pozvali. Hvala na svemu, ali nema potrebe za tim. Oni nisu to radili, jedva su čekali da dodaju višak smisla da od sebe naprave žrtvu, a od nas one koji bi nasilno da nas anektiraju. Njih 70 će nasilno da ih anektira, bez praćke kod sebe. Mene bi bilo sramota da moji gosti dođi i da čitaju ono što ja moram danas ovde - ističe Vučić.

- Mi smo "zlikovci" koji se nisu usaglasili sa svim što traže. Srbija je 2014. zaostajala za Crnom Gorom 50 odsto po primanjima. Danas je Crna Gora iza nas. Naša stopa javnog duga je značajno niža od naših domaćina. Srbiju morate da predstavite na takav način, loš. Sačekali me ljudi sa "Pomaže Bog, predsedniče". Okolo su najmoćniji ljudi. Imao sam odličan razgovor sa Antoniom Koštom. Oni imaju sumnju u ono što je u mojoj glavi. Najveći im je problem što ne znaju šta ja stvarno mislim. Evropa je najš najveći investitor i najvažniji partner. Srbija sama u izvozu prema EU je 57 odsto ukupno celog Zapadnog Balkana. To su najnoviji podaci. Mi smo njima važni, oni nama naravno.

Poruka građanima Crne Gore koji pozdravaljju dolazak predsednika

- Srbija će se uvek truditi bez obzira na hibridni rat koji je protiv nje vođen u delu podgoričkog establišmenta i medija, uvek ćemo se truditi da gradimo odnose sa braćom iz Crne Gore. Pozdravljam ih.

Odgovor na provokativna pitanja crnogorskih novinara

- Mi zajedno nemamo stotine hiljada, kamoli milion, kamoli milijarde. Što je rekao Tijanić - "Svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti". Te milijarde su ovde. Mi nemamo milijarde. Jedini koji im smeta je Aleksandar Vučić. Nikada nisam u Beogradu tužio nikoga. Šta imam od toga? Zaborave na Jovanjicu, onda dođe druga, treća laž... Ne možete da izlazite sa činjenicama sa rekla-kazala iz novina - istakao je predsednik.

- Ja sam kriv svakako. Saznao sam tokom jednog sastanka. Sa dva sata zakašnjenja sam saznao. U Beogradu je ubijeno 135 ljudi koji su došli odavde. Ja nisam rekao da su došli iz Crne Gore, jer su to kriminalci. Sve vreme rade trostruku vrstu kamanje. Zna narod da ja nemam račune ovde, brodove, vile. Taj čovek je zlo po sebi i šta god uradi je istina, zao je. To je suština cele priče. Ja nemam problem sa tim. Nisu ljudi počinili krivično delo. Neko je hteo da me obraduje, napravio mi je veliki problem. Izvinjavam se svakome ko je povređen. Disciplina će morati da bude na mnogo većem nivou - kaže Vučić.

Foto: Printskrin Aleksandar Vučić se obraća iz Tivta

Na pitanje da li će podneti ostavku ako Crna Gora uđe u EU, predsednik odgovara:

- Ja ću da čestitam Crnoj Gori. To vam je ostvarenje svih snova. Ja sam tu da Srbija ide napred, da ima visoke plate, penzije, da može da brani svoje nebo. Znate kakav bih ja bio demokrata da samo uvedem sankcije Rusiji, da priznam nezavinsot Kosova kao i vi. Ja želim da me ceni moj narod. Ne patim kako će me sačekati. Što se tiče Zvicera, ja sam obavešten da se nalazi na teritoriji Crne Gore. Želim da budem pristojan gost, ne vucite me za jezik - rekao je Vučić.

Na provokaciju crnogorske novinarke i da Srbi ubijaju u Crnoj Gori, predsednik odgovara:

- Kriminalci ubijaju, "škaljarski" i "kavački" klan potiču deset kilometara odavde. A vojnici su im iz Srbije? Znači da im je mozak odavde. Nesrazmerno je, ali dobro - zaključio je Vučić.