SASTANAK PUTINA I TRAMPA? Kremlj otkrio kakve su šanse za susret dvojice lidera
PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov ocenio je da postoji 50 odsto šansi da se predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, sastanu tokom leta.
"Teoretski 50 odsto: ili će biti ili neće biti susreta", rekao je Peskov za Sputnjik na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.
Podsetimo, Putin i Tramp sastali su se avgusta prošle godine na Aljasci.
Putin je, međutim, spreman za susret i dijalog sa Makronom, dodao je portparol.
(Sputnjik)
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