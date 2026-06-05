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SASTANAK PUTINA I TRAMPA? Kremlj otkrio kakve su šanse za susret dvojice lidera

В.Н.

05. 06. 2026. u 09:43

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PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov ocenio je da postoji 50 odsto šansi da se predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, sastanu tokom leta.

САСТАНАК ПУТИНА И ТРАМПА? Кремљ открио какве су шансе за сусрет двојице лидера

Foto: White House Photo / Alamy / Profimedia

"Teoretski 50 odsto: ili će biti ili neće biti susreta", rekao je Peskov za Sputnjik na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.

Podsetimo, Putin i Tramp sastali su se avgusta prošle godine na Aljasci.

Kada je reč o kontaktima sa francuskim predsednikom, za sada telefonski razgovor sa Emanuelom Makronom nije na agendi ruskog predsednika, dodao je on.

Putin je, međutim, spreman za susret i dijalog sa Makronom, dodao je portparol.

(Sputnjik)

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