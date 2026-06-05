TENISKI SVET U ŠOKU! Bivši trener Novaka Đokovića raskrinkario Janika Sinera
MUČIO se Janik Siner u Australiji, ali preživeo do polufinala sa Novakom Đokovićem. A na Rolan Garosu nije ni prvu nedelju.
Vrućine na gren slemovima ubijaju prvog tenisera sveta koji dominira na mastersima i ATP turnirima. Misterija je okovala beli sport svi se pitaju šta se dešava sa Sinerom, a Andre Agasi, bivši trener Novaka Đokovića, nekada i sam veliki teniser otkriva kako je igrati velike mečeve u tropskim uslovima.
- Dok sam igrao, moj unutrašnji sat je bio podešen na oko četiri sata, a ako bi uslovi bili vrući, pao bi na oko tri sata i 45 minuta. To se nije mnogo menjalo. Možda bih, u odličnim uslovima, mogao da ga rastegnem na četiri sata i 10 minuta. Ali da Siner dođe od toga da je prošle godine igrao pet i po sati u finalu, do toga da ga vrućina potpuno iscrpi za sat i 45 minuta - pričao je Agasi i nastavio:
- Nije da taj momak ne radi naporno, nije da nije u formi – bio je na jedan gem od pobede i onda bi mu se ceo žreb otvorio. Svi smo mislili da ćemo ga videti ovde, možda i bez izgubljenog seta. Nakon što je imao potpunu kontrolu, Siner je izgubio tri uzastopna gema protiv 56. tenisera sveta, pre nego što je zatražio medicinski tajm-aut, tokom kojeg se moglo čuti kako kaže da mu se „vrti u glavi“ i da mu „se povraća“.
Govoreći o Sinerovoj fizičkoj pripremi, Agasi je nastavio:
-Danas su tako naučno nastrojeni kada je reč o pripremi i oporavku. Siguran sam da on ima čitav tim doktora i ljudi oko sebe. Mora da shvati šta treba da promeni. Možda će morati nekoga da angažuje. Mora da je reč o nekom problemu sa hidratacijom. Znam da bih, pre nego što bih izašao na teren u Australiji da igram meč na tri dobijena seta po vrućini, popio 10 do 12 litara vode u 24 sata pre tog meča. Ne znam ništa o njegovoj pripremi. Znam da može da igra pet i po sati. To je i dokazao. Znam da je trenutno najbolji igrač na planeti, ali isto tako znam da nema izgovora za to da udari u zid posle sat i 45 minuta”, zaključio je Agasi.
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