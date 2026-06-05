UMESTO NEMANJE, TERORISTI OVK, TABLA I ZLOČINCU DEVI: Promena imena ulica u Severnoj Mitrovici nastavak progona Srba

U NAMERI da potru sve srpsko na Kosovu i Metohiji, baš uoči nedeljnih vanrednih parlamentarnih izbora, vlasti u Prištini ustremile su se na sever pokrajine.

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Tako se na udaru našlo čak 88 imena ulica u Severnoj Mitrovici čiji su nazivi promenjeni, uprkos potezu lokalne vlasti od 30. januara da ovu revizionističku odluku prethodnog albanskog gradonačelnika stavi van snage.

Tako se Ulica kralja Petra po volji tzv. Ministarstva prostornog planiranja od juče zove po Zoranu Đinđiću, umesto Džona Kenedija sada stoji natpis srpskog krvnika, vođe kačaka i člana Prizrenske lige Ise Boljetinija.

Iz opštine Severna Mitrovica ističu da je započeta promena naziva ulica suprotna principima lokalne samouprave, demokratskog odlučivanja i poštovanja volje građana i da predstavlja nametanje volje centralnih institucija po pitanjima za koja ne postoji lokalni konsenzus i jasan legitimitet, tzv. kosovska ministarka prostornog planiranja Fitore Pacoli prilikom promene naziva pomenutih ulica istakla da "Ministartvo na čijem je čelu poštuje volju prethodne vlasti".

Tako bi prema odluci bivše albanske vlasti u opštini Severna Mitrovica, ulice poput Lole Ribara, Oslobođenja, Nemanjine, Drvarske, Strahinjića Bana, Kolašinske... trebalo da dobiju nazive poput: Avnija Koštove, Safera Beljotinija, Fehmija Aganija, Samija Frašerija, Kadrija Kadrijua, Zimera Džake i drugih, uglavnom poznatih albanskih separatista koji su se još od tzv. Prizrenske lige zalagali za "kosovsku nezavisnost".

Jedna od ulica kako je predvidela prethodna vlast u Severnoj Mitrovici (koja je došla aprila meseca 2023. na izborima koje su Srbi bojkotovali) nosila bi ime Džafera Deve, osvedočenog naciste iz zločinca iz Drugog svetskog rata koji je zagovarao stvaranje "Velike Albanije.

Inače, zamena naziva ulica u Severnoj Mitrovici sa kojom se ne slažu ni lokalne vlasti ali ni građani, izazvala je reakciju i srpskog civilnog sektora koji izražava ozbiljnu zabrinutost zbog, kako navode, sve učestalijih primera postupanja centralnih institucija kojima se ograničava mogućnost lokalnih samouprava na severu Kosova da vrše nadležnosti koje su im garantovane pravnim okvirom.

- Ovaj slučaj prevazilazi pitanje samih naziva ulica i otvara suštinsko pitanje funkcionisanja sistema lokalne samouprave na Kosovu. Ukoliko odluke koje se nalaze u okviru nespornih zakonskih nadležnosti opština mogu biti praktično obesmišljene intervencijom centralnih institucija, postavlja se pitanje stvarnog sadržaja decentralizacije i lokalne autonomije - navodi se u saopštenju nekoliko srpskih NVO iz Severne Mitrovice koje smatraju da je spor oko naziva ulica jasan pokazatelj arbitrarnog odnosa centralnih vlasti prema ustavnim i zakonskim nadležnostima opština, kao i prema principima lokalne samouprave garantovanim Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.