VUČIĆ I KOŠTA OBRATILI SE JAVNOSTI Predsednik: Vidimo se večeras u Crnoj Gori, ako ne budem predstavljao hibridnu pretnju (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Palati Srbija sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, a nakon susreta dvojica lidera obratila su se javnosti.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

Obraćanje Vučića

Kaže da je zahvalan Košti na poseti, na otvorenoj razmeni ideja.

- Dugo smo govorili sinoć i jutros, za nas je to značajno. Čak 58 milijardi evra je ukupna trgovina sa EU. I ono što je takođe važno, taj naš izvoz raste. Ako ceo Zapadni Balkan uzmete, Srbija je 57,1 odsto izvoza u Evropsku uniju. To govori i o napretku naše ekonomije, ali tog napretka ne bi bilo bez evropskih investicija i slobodne trgovine sa Evropom - kazao je predsednik.

Vučić je istakao da je za nas takođe veoma važno da se usklađujemo sa pravilima koje je EU za zemlje kandidate propisala.

- Mi smo već usvojili četiri zakona, usvojićemo i još dva ključna zakona koja se tiču finansiranja kampanja i političkih aktivnosti i političkih organizacija. Posebno je važno da zajedno sa Evropom uspemo u borbi protiv organizovanog kriminala. Što se tiče Veneciajnske komisije, u potpunosti ćemo sve ispuniti. Što se REM-a tiče, ne znam kako ćemo to da rešimo. Shvatio sam da čovek mora da pravi kompromise svaki dan. Ja ću uvek biti spreman za dijalog. Imamo velika očekivanja od samita u Tivtu - kazao je predsednik predsednik.

- Košti sam beskrajno zahvalan, nikada mu nije bilo teško da dođe, da razume poziciju Srbije. Valjda dolaze neka bolja vremena. Još jedanput vam hvala na poseti, vidimo se večeras u Crnoj Gori, ako ne budem predstavljao hibridnu pretnju - dodao je Vučić.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

Obraćanje Košte

- U ovo vreme neizvesnosti i ekonomske nestabilnosti, sada više no ikada, proširenje ne predstavlja samo mogućnost, već geostratešku neophodnost za Evropu. To je ulaganje u mir, stabilnost i bezbednost, kao i prosperitet našeg kontinenta, u korist svih građana Evrope, kao i u korist građana Srbije. Moramo da se fokusiramo na tri prioriteta. Prvo, negovanje dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje. One su ključne kako za bezbednost, tako i za ekonomski prosperitet. Pod dva, usklađivanje sa politikama i vrednostima EU, naročito sa našom zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom. To nisu samo principi kojih se držimo, one čine sam temelj evropskog projekta i našeg partnerstva sa Srbijom. Pod tri, realizacija aktuelnih reformi. Znam da reforme nisu lake i one moraju da uključuju sve delove društva, zahtevaju celokupnu mobilizaciju društva. Naš zajednički cilj je da približimo Srbiju EU. Unija ostaje najznačajniji partner. Vrata Evropske unije ostaju otvorena, ali prostor za odlučne akcije je sada. Siguran sam da ćemo zajedničkim radom, na iskren način, postići naš cilj kako bismo osigurali da Srbija postane punopravna članica Evropske unije - kazao je Košta.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

Pitanja novinara

O upozorenju BIA

Na pitanje da prokomentariše upozorenje BIA da je zbog delovanja kriminalnih klanova u Crnoj Gori njegov život ugrožen i da ne treba da ide u Tivat, predsednik kaže:

- Dobio sam pismeno, pročitao i nisam o tome pričao sa gospodinom Koštom. Idem tamo, jer je veoma važno da predstavim Srbiju, znači sve normalno. O drugim stvarima ću da pričam u Crnoj Gori, ne ovde, nego dole da u lice kažem sve što imam. Oko raznih igara gde je Srbija predstavljena kao "mala Rusija", a oni kao mučene Baltičke zemlje, otprilike uvek ugroženi od nas i tako dalje. O tome ću da govorim, ali u Crnoj Gori. Ja se ne plašim da kažem istinu i o tome ću dole da govorim.

Na pitanje o njegovoj bezbednosti u Tivtu i da je Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore navelo da će uraditi sve da svi gosti budu bezbedani tokom samita, rekao je da ga ne zanima šta je ministarstvo reklo.

- Govoriću o tome mnogo više u Crnoj Gori. Imamo važnog gosta iz Evrope. Veoma sam zadovoljan. Žao mi je što je ekipa RTS doživela neprijatnost, nisam znao. Nadam se da neće više doživljavati neprijatnost. Ne znam za koga je to baš velika tajna da se Zvicer krije u Crnoj Gori, svi znaju, kada dođu ovako veliki skupovi, oni onda odu i uhapse levu papuču njegove žene i narukvicu i kažu da su obavili posao. Nije to ni prvi ni poslednji put. Ne vidim nikakav problem. Ja sam dao reč, za mene je moja reč najvažnija, dao sam reč i Ursuli fon der Lajen i Antoniju Košti da ću doći u Tivat i idem u Tivat. O svemu drugom što su govorili, činili, o tome ću da govorim dole, a ne ovde. Strpite se do večeras, ja nemam strah da kažem šta mislim, a imam mnogo toga da kažem, pa ćete da saznate kako su izgledale te hibridne pretnje tokom demonstracija 15. marta i koja su sve lica i koliko je lica bilo u pokušaju da sruši ustavni poredak naše zemlje. Nit su hapšeni, niti sklanjani, ali dobro, to je igra za spolja, gde su oni ugroženi od strane malo Rusa, a veliko Srba. Tih sam se gluposti i bajki naslušao bezbroj puta. Za nas su ovi razgovori veoma važni. Narodu u Crnoj Gori želim sve najbolje. Mi ćemo njih da doživljavamo kao sestre i braću i to se nikada neće promeniti. Vlast, to je već nešto drugo - rekao je predsednik.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

O odnosima Srbije i SAD

Na pitanje da prokomentariše to što su odnosi Srbije i Amerike u snažnom zamahu, što potvrđuje i američki paviljon za Ekspo 2027 i pitanje koliko partnerstvo sa Vašingtonom pomaže Srbiji da ostane ekonomski jaka, dok istovremeno Brisel iz birokratskih razloga koči evropski put Srbije, Vučić je istakao:

- Mi razgovaramo sa Amerikancima o brojnim investicijama, imamo mnogo ideja, i mislim da je to komplementarno sa svim onim što radimo sa Evropljanima. A da li će dolaziti do različitih pogleda između Amerikanca i Evropljana, nemam nikakve sumnje u to i to se nikada više neće vratiti na onaj nivo koji je bio do pre nekoliko godina. Ali t je pitanje za jedne i druge, ne za nas. Mi se trudimo da radimo najbolje za našu zemlju. Ponosan sam na činjenicu da od kada sam postao premijer i to želim da ponovim, znam da to Košta zna. Tada je naša stopa javnog duga je bila 795 u odnosu na BDP, a prosečna plata 330 evra. Plate u Crnoj Gori su bile posto više, a u BiH posto više nego u Srbiji, a danas imamo veće plate nego Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Navešću vam mart mesec kada imamo zvanične podatke, uspeli smo da nadoknadimo i tih 50 posto zaostatka i da imamo 10 ili 11 evra veće plate. Svi dobro napreduju, ja sam srećan i zadovoljan, ali nikada dovoljno. Nadam se da sa Evropom možemo da radimo na razvoju energetske infrastrukture. Predao sam pismeno Košti koji se tiče naše železare. Zamolio da sa gospodinom Ševčovičem imamo bliži kontakt da probamo da rešimo taj problem. Gospodin Macut je pokrenuo pitanje prevoznika da i to rešimo i nadamo se pozitivnom odgovoru iz Evrope. Vidim da bi svako na ovu ili onu stranu, ali Srbija će ostati na evropskom putu, i kada smo sa kineskim prijateljima potpisivali sporazume da u njima stoji da se nalazimo na evropskom putu i mi to ne krijemo. Tako će i ostati.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

O uslovima Brisela

Na pitanje da Brisel, uprkos tome što je Srbija ekonomski lider Balkana u privlačenju stranih investicija i ključni faktor stabilnosti, stalno postavlja nove uslove i zbog čega EU kažnjava na neki način Srbiju, Košta kaže:

- Proces nije ni malo lak, zahtevan je i vrlo izazovan. Treba da reformišu svoje institucije, ekonomsku strukturu i da se usklade sa našom spoljnom politikom. To je vrlo zahtevan proces. Moramo tesno da sarađujemo, da rešimo probleme. Proces pristupanja je proces zasnovan na zaslugama. Neko reforme su teške, moramo da pokušamo da nađemo rešenja. Potrebno je završiti u potpunosti izborni okvir u skladu sa Venecijanskim preporukama. Imamo i problem sa REM-om. Predsednica Fon der Lajen i ja smo se dva puta sreli sa predsednikom Vučićem, da pokušamo da pronađemo rešenje. Mi nikoga ne ucenjujemo, već vrlo otvoreno radimo sa vlastima u Srbiji. Nastavićemo da radimo. Važno je da analiziramo gde stojimo. Ako želimo da pospešimo međusobno poverenje, ne možemo da stvaramo osećaj frustracije. Proširenje je nešto što može da bude realno u narednim godinama.

- Ja ne mislim da nas EU ucenjuje, oni kažu svoje, mi svoje - dodao je Vučić.

Oglasio se Vučić posle sastanka

Posle susreta u četiri oka sa Koštom, predsednik Vučić se oglasio i poručio sledeće:

- Odličan i sadržajan razgovor sa Antoniom Koštom o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije, nastavku našeg evropskog puta i ključnim izazovima sa kojima se suočavaju Srbija, region Zapadnog Balkana i Evropa u celini.

- Zahvalan predsedniku Košti na ličnom angažovanju i spremnosti da sasluša stavove Srbije, kao i na podršci evropskoj perspektivi našeg regiona. Uveren sam da samo kroz iskren dijalog, međusobno poštovanje i zajednički rad možemo da gradimo stabilniju, bezbedniju i prosperitetniju budućnost za sve građane - poručio je predsednik Vučić posle razgovora s predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom koji boravi u poseti Srbiji i Beogradu.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

Podsećamo, Vučić je juče dočekao Koštu na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" i poželeo mu srdačnu dobrodošlicu.

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