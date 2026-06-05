Fudbal

SRBIJO, CRNA LI SI, BEZ IMALO BELOG! Evo šta je Veljko Paunović rekao nakon katastrofe u Meksiku

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05. 06. 2026. u 08:40

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Sve su to lekcije koje moramo da naučimo, ovo je mlada ekipa koja je prvi put igrala zajedno. Bilo je i dobrih stvari, ali rezultat mnogo toga kvari, rekao je selektor fudbalera Srbije Veljko Paunović posle poraza od Meksika u Toluki (5:1).

СРБИЈО, ЦРНА ЛИ СИ, БЕЗ ИМАЛО БЕЛОГ! Ево шта је Вељко Пауновић рекао након катастрофе у Мексику

FOTO TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ/ bg

Srbija je prethodno u Lisabonu poražena od Zelenortskih Ostrva 3:0.

- Jun je sa ovim utakmicama prošao, s obzirom na sve okolnosti na koje sam ja lično mnogo razočaran. Sve je palo na ove momke. S jedne strane mi je drago što su imali jako dobro iskustvo, dali su sve od sebe, predstavaljali svoju zemlju na najbolji način, bez obzira na ova dva rezultata. Jako mi je krivo da se ovako ovaj prozor potroši. Pred nama je puno posla. Ja lično sam jako nezadovoljan i moraćemo da popravimo stvari. Verovatno je najbolje da jun ostavimo iza sebe i zaboravimo sve ovo", istakao je Paunović, a preneo sajt FSS.

Na prvom mestu želim da istaknem angažovanost i požrtvovanost svih momaka koji su došli na ovo putovanje koje nije bilo ni malo lako, naglasio je selektor.

- Mislim da je u prvom poluvremenu ekipa bila u fantastičnoj energiji, veoma dobro smo kontrolisali dešavanja i poveli, došli do jako lepog gola. Drago mi je bilo jer su trud i napor momci pretvorili u pogodak što je dobro za nas jer u poslednje vreme nismo postizali golove na gostovanjima. Izjedanačenje je došlo njihovom zaslugom, međutim drugi gol koji je došao pred sam kraj poluvremena, koji smo sami sebi dali, puno nam je otežao posao. Momcima je to jako teško palo, ali to se dešava. Bez obzira na rezultat mislim da su momci dali sve od sebe u ovom trenutku, primili smo golove iz iznuđenih grešaka, dva smo sebi dali, morali smo bolje da intervenišemo", poručio je Paunović.

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