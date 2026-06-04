VUČIĆ RAZVALIO CRNOGORSKE NOVINARE: Došli da provociraju, a predsednik ih postavio na mesto
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraćajući se i Tivta saSamita EU Zapadni Balkan odgovorio je na provokativna pitanja crnogorskih novinara.
- Mi zajedno nemamo stotine hiljada, kamoli milion, kamoli milijarde. Što je rekao pokojni Tijanić: "Svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti". Mi nismo narko dileri da bismo imali milijarde. Milijarde imaju neki drugi. I ovde i oni koji dođu u Beogradu pa ubijaju. Mi nemamo milijarde. Ali oni kažu preko Skaja da imamo milijarde, čitajući Milovana Brkića. A zašto? Zato što se suprotstavljamo ubicama i kriminalcima. Jedini koji im smeta je Aleksandar Vučić.
Tako da bilo je logično, to što se on žalio, a bilo je nepotrebno što je tužio jer smo unapred mogli da znamo ishod toga. Nikada nisam u Beogradu tužio nikoga. Šta imam od toga? Zaborave na Jovanjicu, onda dođe druga, treća laž... Ne možete da izlazite sa činjenicama sa rekla-kazala iz novina - istakao je predsednik.
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