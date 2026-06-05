BEZ NJIH NEMA STABILNOSTI TELA: Uz ove 4 jednostavne vežbe ojačajte mišiće leđa

BOL u leđima je jedan od najčešćih zdravstvenih problema, ne samo kod starijih ljudi već i kod dece, tinejdžera i osoba koje mnogo sede za računarom.

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Dugotrajno sedenje, manjak kretanja, nepravilno držanje tela i svakodnevni stres dovode do slabljenja mišića koji podupiru kičmeni stub. Upravo zato stručnjaci sve češće naglašavaju da vežbe za jačanje leđnih mišića nisu rezervisane samo za sportiste ili ljude koji već imaju problem, već predstavljaju važan deo svakodnevne rekreacije i očuvanja zdravlja.

Snažni mišići leđa imaju ključnu ulogu u stabilnosti celog tela. Oni pomažu da se pravilno držimo, rasterećuju kičmu i smanjuju pritisak na vratni i lumbalni deo. Kada su ovi mišići slabi, telo pokušava da nadoknadi nedostatak stabilnosti, pa se javljaju ukočenost, zamor, bolovi između lopatica ili u donjem delu leđa. Redovno izvođenje odgovarajućih vežbi može značajno da doprinese boljoj pokretljivosti, lakšem obavljanju svakodnevnih aktivnosti i smanjenju rizika od povreda.

Posebno je važno naglasiti da jačanje leđa utiče i na kvalitet disanja, ravnotežu i ukupnu fizičku kondiciju. Ljudi koji redovno rade ove vežbe često primećuju da imaju više energije, bolje držanje tela i manje osećaja napetosti nakon radnog dana.

Evo par efiksanih vežbi za jačanje mišića leđa. Stručnjaci savetuju da se izvode redovno, makar tri puta nedeljno, uz postepeno povećavanje opterećenja. Važno je da pokreti budu kontrolisani i pravilni, jer nepravilno izvođenje može da izazove dodatno opterećenje kičme. Osobe koje već imaju ozbiljnije bolove ili dijagnostikovane probleme sa kičmom trebalo bi da se pre početka vežbanja posavetuju sa lekarom ili fizioterapeutom.

Most

Jedna od najjednostavnijih i najkorisnijih vežbi jeste takozvani most. Izvodi se tako što osoba legne na leđa, savije kolena i podiže kukove od poda, zadržavajući telo u pravoj liniji nekoliko sekundi. Ova vežba jača donji deo leđa, gluteuse i mišiće stomaka.

Supermen

Korisna je i vežba "supermen", koja se radi iz ležećeg položaja na stomaku. Istovremeno se podižu ruke i noge nekoliko centimetara od poda, čime se aktiviraju duboki mišići leđa. Vežba se izvodi polako i bez naglih pokreta.

Na sve četiri

Iz položaja "na sve četiri" istovremeno se ispružaju suprotna ruka i noga, uz zadržavanje ravnoteže nekoliko sekundi. Ova vežba pomaže koordinaciji i jača centralni deo tela.

Povlačenje lopatica

Dobra opcija za početnike jeste i vežba povlačenja lopatica. Može da se radi sedeći ili stojeći, tako što se lopatice polako povuku unazad i zadrže nekoliko sekundi. Iako deluje jednostavno, ova vežba može mnogo pomoći osobama koje dugo sede pogrbljene.