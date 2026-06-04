"NE ZNAM ZA KOGA JE TO TAJNA DA SE ZVICER NALAZI U CRNOJ GORI" Vučić: To svi znaju, ja sam dao reč i zato idem u Tivat

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je u svom obraćanju o odlasku u Tivat i Radoju Zviceru za kojeg se sumnja da se trenutno nalazi u Crnoj Gori.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

- Govoriću o tome mnogo više u Crnoj Gori. Imamo važnog gosta iz Evrope. Veoma sam zadovoljan. Žao mi je što je ekipa RTS doživela neprijatnost, nisam znao. Nadam se da neće više doživljavati neprijatnost. Ne znam za koga je to baš velika tajna da se Zvicer krije u Crnoj Gori, svi znaju, kada dođu ovako veliki skupovi, oni onda odu i uhapse levu papuču njegove žene i narukvicu i kažu da su obavili posao. Nije to ni prvi ni poslednji put. Ne vidim nikakav problem. Ja sam dao reč, za mene je moja reč najvažnija, dao sam reč i Ursuli fon der Lajen i Antoniju Košti da ću doći u Tivat i idem u Tivat. O svemu drugom što su govorili, činili, o tome ću da govorim dole, a ne ovde. Strpite se do večeras, ja nemam strah da kažem šta mislim, a imam mnogo toga da kažem, pa ćete da saznate kako su izgledale te hibridne pretnje tokom demonstracija 15. marta i koja su sve lica i koliko je lica bilo u pokušaju da sruši ustavni poredak naše zemlje. Nit su hapšeni, niti sklanjani, ali dobro, to je igra za spolja, gde su oni ugroženi od strane malo Rusa, a veliko Srba. Tih sam se gluposti i bajki naslušao bezbroj puta. Za nas su ovi razgovori veoma važni. Narodu u Crnoj Gori želim sve najbolje. Mi ćemo njih da doživljavamo kao sestre i braću i to se nikada neće promeniti. Vlast, to je već nešto drugo - rekao je predsednik.

- Nit su hapšeni ni sklanjani, ali dobro, to je igra za spolja, gde su oni ugroženi od strane malo Rusa a veliko Srba. Tih sam se gluposti i bajki naslušao bezbroj puta. Za nas su ovi razgovori veoma važni. Narodu u Crnoj Gori želim sve najbolje. Mi ćemo njih da doživljavamo kao sestre i braću i to se nikada neće promeniti. Vlast, to je već nešto drugo.