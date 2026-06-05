Fudbal

OD KAD JE SVETA I VEKA! Fudbalska reprezentacija Srbije ovo nikada nije doživela

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05. 06. 2026. u 09:49

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Šamar za šamarom srpskom fudbalu!

ОД КАД ЈЕ СВЕТА И ВЕКА! Фудбалска репрезентација Србије ово никада није доживела

AP Photo/Moises Castillo

Srbija je primila tri komada od Zelenotorskih ostrva, da nije dala ni jedan gol, onda i istorijska petica od Meksika. 

Istina, reprezentacija je i ranije doživljavala teške poraze. Pamte se neuspesi protiv Ukrajine i Engleske od po 5:0 u kvalifikacionim ciklusima za Evropsko i Svetsko prvenstvo tokom prethodnih godina, ali ovakav scenario do sada nije viđen u prijateljskim utakmicama.

Poraz od Meksika ušao je u istoriju kao prvi prijateljski meč od osamostaljenja Srbije u kojem je nacionalni tim primio pet golova. Za sličan neuspeh treba se vratiti sve do 2002. godine, kada je tadašnja SR Jugoslavija, predvođena sa klupe od strane Dejana Savićevića, poražena u Pragu od Češke rezultatom 5:0.

Od novijih mečeva izdvaja se i duel sa Rusijom iz 2024. godine, kada je Srbija izgubila sa 4:0, što je do susreta sa Meksikom predstavljalo najteži poraz "orlova" u prijateljskim utakmicama od 2006. godine.

A kada se na to doda i na 0:3 protiv Zelenotorskih ostrva. Onda se zaokruži kompletna slika da Srbija, pa ni Jugoslavija nikada nije u pet dana imala gol razliku - 1:8.

Velika bruka Veljka Paunovića i "orlova". Obraz će da bridi još dugo, a da li će i da poplavi pokazaće vreme pred nama. 

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