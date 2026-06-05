Fudbal

LEGENDA NAPUSTILA CRVENU ZVEZDU! Totalno neočekivan odlazak sa Marakane

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05. 06. 2026. u 08:01

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IZNENAĐUJUĆA vest dolazi sa Marakane!

ЛЕГЕНДА НАПУСТИЛА ЦРВЕНУ ЗВЕЗДУ! Тотално неочекиван одлазак са Маракане

Foto arhiva VN

Legendarni fudbaler Crvene zvezde Nenad Milijaš uskoro bi mogao da dobije prvi samostalni trenerski angažman.

Kako saznaje Sportklub, Milijaš je pred potpisom za TSC. 

Čuveni igrač i tim iz Bačke Topole su bili u pregovorima i pre godinu dana, ali su se tada planovi izjalovili. 

Cilj će biti ekspresan povratak TSC-a u Superligu posle iznenađujućeg ispadanja u upravo završenoj sezoni. 

Milijaš je dugo godina već član crveno-belih, za koje je igrao i kao fudbaler, a dugo već radi i kao trener u mlađim selekcijama.

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