LEGENDA NAPUSTILA CRVENU ZVEZDU! Totalno neočekivan odlazak sa Marakane
IZNENAĐUJUĆA vest dolazi sa Marakane!
Legendarni fudbaler Crvene zvezde Nenad Milijaš uskoro bi mogao da dobije prvi samostalni trenerski angažman.
Kako saznaje Sportklub, Milijaš je pred potpisom za TSC.
Čuveni igrač i tim iz Bačke Topole su bili u pregovorima i pre godinu dana, ali su se tada planovi izjalovili.
Cilj će biti ekspresan povratak TSC-a u Superligu posle iznenađujućeg ispadanja u upravo završenoj sezoni.
Milijaš je dugo godina već član crveno-belih, za koje je igrao i kao fudbaler, a dugo već radi i kao trener u mlađim selekcijama.
Preporučujemo
BRUKA! FIFA poklonila ulaznice navijačima, pa ih traži nazad
05. 06. 2026. u 08:25
ZVANIČNO! Napoli i Konte sporazumno raskinuli ugovor
05. 06. 2026. u 08:22
TRESE SE MALI KALEMEGDAN! Miloš Teodosić povukao neočekivan potez
05. 06. 2026. u 07:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SRBIJA - MEKSIKO: Orlovi moraju bolje nego protiv Zelenortskih ostrva
SRBIJA gostuje Meksiku kome će ovo biti poslednja pripremna za predstojeći Mundijal.
04. 06. 2026. u 22:32
I POLICAJCI ZAPANjENI: Neverovatno šta su zaplenili
Ponekad su i pripadnici policije zatečeni onim što pronađu.
04. 06. 2026. u 16:24
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)