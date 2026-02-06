NE DOZVOLITE DA VAS KIŠA SPREČI: Vreme nije izgovor, vežbajte kod kuće

Kada je napolju kiša, oblačno, vetrovito i hladno, ili je zagađen vazduh, mnogi odustaju od fizičke aktivnosti. Međutim, rekreacija kod kuće može da bude jednako delotvorna kao i vežbanje u teretani ili na otvorenom.

Foto: freepik.com

Redovno kretanje poboljšava cirkulaciju, jača mišiće, ubrzava metabolizam i smanjuje stres, a sve to doprinosi boljem raspoloženju i jačem imunitetu.

Boravak u zatvorenom prostoru ne treba da bude izgovor za pasivnost. Vežbanje u kući ne zahteva posebnu opremu - dovoljno je malo prostora, dobra volja i desetak minuta dnevno. Kratke, ali redovne kućne vežbe podižu energiju, održavaju tonus mišića i sprečavaju ukočenost koja nastaje usled dugotrajnog sedenja.

Osim fizičkih koristi, rekreacija kod kuće ima i snažan psihološki efekat. Pokret oslobađa endorfine - hormone sreće - koji smanjuju napetost, anksioznost i osećaj umora. Takođe, uspostavljanje male rutine (npr. vežbanje svako jutro ili predveče) unosi red i stabilnost u svakodnevni ritam, što je posebno važno u periodima kada se manje izlazi.

Evo kako bi mogao da izgleda vaš kućni trening:

Zagrevanje

Vreme trajanja - tri do pet minuta

Kruženje ramenima, kukovima i zglobovima, marširanje u mestu, lagano istezanje ruku i nogu pomoći će vam da telo ubacite u "mod" za treniranje.

Kardio deo

Ove vežbe radite pet minuta.

Poskoci s raširenim rukama i nogama su početak. Zatim sledi "planinarenje" - u položaju skleka, naizmenično privlačite kolena ka grudima.

Čučnjevi s podizanjem ruku

Potrebno je 10 ponavljanja.

Spustite se u čučanj tako kao da hoćete da sednete, ali da vam pritom kolena ne idu preko linije prstiju na nogama. kada se spustite u čučanj podignite ruke iznad glave.

Vežbe snage

Za ovu aktivnost izdvojite 10 minuta.

To su sklekovi (klasični ili oslonjeni na kolena), zatim iskoraci - unapred ili unazad, za noge i zadnjicu. Potom za jačanje trbuha uradite "plank" (daska) - zadržavanje tela u ravnoj liniji 30-60 sekundi

Istezanje

Pet minuta uz duboko disanje istežite mišiće zadnje lože nogu, a zatim ruke i ramena. Vežbajte u isto vreme svakog dana, makar 15 minuta. Kombinujte fizičku aktivnost sa muzikom, jer ritam motiviše. Koristite predmete iz domaćinstva: flaše kao tegove, stepenice za kardio, peškir za istezanje.