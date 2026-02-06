Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

06. 02. 2026. u 08:20

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Ataimages

Petak

19.00 Magdeburg || - Hemnicer |1+&2+ (1.48)

20.00 Mastriht - PSV |1+&2+ (1.24)
21.00 Selta Vigo - Osasuna D 1+ (1.28)

Ukupna kvota: 2.35

