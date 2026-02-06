LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Petak
19.00 Magdeburg || - Hemnicer |1+&2+ (1.48)
21.00 Selta Vigo - Osasuna D 1+ (1.28)
Ukupna kvota: 2.35
