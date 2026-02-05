USTAŠKO BESNILO: Nataša Kandić nastavlja da izmišlja

NATAŠA Kandić na društvenoj mreži Iks ponovo širi neistine, ovog puta vezano za "Sarajevo safari"

Italijanska istraga o "Sarajevo safariju" počinje saslušanjem osumnjičenog Italijana 9. 02.2026.

Na stranu dokumenta novinara Margetića bez pečata i navodi advokata Stojkovića.

- Italijanska istraga o "Sarajevo safariju" počinje saslušanjem osumnjičenog Italijana 9. 02.2026. Na stranu dokumenta novinara Margetića bez pečata i navodi advokata Stojkovića. Snimak sa Jevrejskog groblja, četničkog vojvode Aleksića sa Šešeljem i Aleksandrom Vučićem (sa kišobranom, stativom kamere ili puškom), boravak Aleksića na VMA u Begradu, prebacivanje u bolnicu u Trebinju, gde vojvoda iznenada umire, i govor Aleksandra Vučića na otvaranju bolnice u Trebinju 5.01.2026. koja je izgrađena sredstvima Republike Srpske - upućuju na sumnju da je nešto štimovano. Zato je nephodno nezavisno veštačenje video zapisa sa Jevrejskog groblja (kruži priča da je utvrđeno da Aleksandar Vućić drži pušku), saslušanje Aleksandra Vučića i Šešelja u vezi sa njegovim [AV] izjavama da je bio zadužen da prevodi strancima i pomaže agenciji SRNA, potvrda VMA da je Aleksić boravio na VMA pod pratnjom BIA- e, izveštaj VMA o razlozima vraćanja Aleksića u bolnicu u Trebinju i nezavisna obdukcija posmrtnih ostataka vojvode Aleksića, koju jedino može da izda istražni sudija, ako je u BiH pokrenut slučaj "Ljudskih safarija". Na strani predsednika Srbije je bivši obaveštajac Armije BiH Edin Subašić, koji tvrdi da on nije bio deo sarajevskog safarija. Sve ukazuje da bi i Šešlelj i Aleksandar Vučić mogli dobiti poziv italijanskog tužioca. Sve takođe ukazuje da je neophodna saradnja tužilaštava BiH i Srbije sa italijanskim tužiocem koji je pokrenuo postupak. - navodi se u njenoj objavi na društvenoj mreži Iks.

Podsećamo, Nataša Kandić proglašena je svojevremeno pred Četvrtim opštinskim sudom krivom za klevetu tada zamenika predsednika Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića i kažnjena sa 200.000 dinara.

Ona je 13. juna 2005. godine na radiju B92 slagala da je Nikolić 1991. godine u hrvatskom selu Antin "bio u situacijama sa oružjem i da su od njegove ruke stradali civili".