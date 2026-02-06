IZDAJA FRANCUSKE „Krunski dragulj“ završio u američkim rukama! Da li će „rafali“ biti pod Trampovom čizmom? (VIDEO)

FRANCUSKA se oduvek ponosila strateškom autonomijom svog vazduhoplovnog sektora. Ova strateška nezavisnost znači da su francuski avioni bili neosetljivi na američka izvozna ograničenja.

Foto Vlada Indije

U vreme kada SAD otvoreno koriste izvoz svoje vojne tehnologije da bi vršili pritisak na strane vlade i diktirale svoje trgovinske politike, ova nezavisnost od američkih izvoznih ograničenja je ključna prodajna tačka za francuske borbene avione.

Na primer, Turska je izbačena iz programa F-35 kako bi se kaznila Ankara zbog kupovine ruskog sistema protivvazdušne odbrane S-400. Nedavno je predsednik Donald Tramp zapretio da će promeniti status Kanade u NORAD-u (Severnoameričkoj komandi za vazdušnu odbranu) ako se Otava usudi da kupi francuske ili švedske avione umesto F-35.



Predsednik Emanuel Makron je često reklamirao borbeni avion Rafal kao sposobnu platformu koja dolazi „bez obaveza“ i potpuno je nezavisna od američkih izvoznih ograničenja.

Na odbrambenim samitima, Makron često ističe da kupovina Rafala znači „bez političkih uslova iz Vašingtona“ i bez rizika od američkih izvoznih ograničenja koja blokiraju buduću upotrebu, nadogradnje ili reeksport.

U klišeu odbrambene terminologije, ovo je takođe poznato kao status bez ITAR-a, što znači da proizvod ili tehnologija ne podležu Propisima Sjedinjenih Država o međunarodnoj trgovini oružjem (ITAR).

Odnosi se na američke savezne propise koji kontrolišu izvoz odbrambenih sistema i tehnologija navedenih na Listi municije Sjedinjenih Država (USML). Jednostavno rečeno, bilo koja odbrambena platforma navedena na USML ne može se izvoziti u stranu zemlju bez eksplicitne izvozne dozvole od strane vlade SAD.

Međutim, čini se da je ova jedinstvena spekulativna prednost Rafala ugrožena nakon prodaje akcija u SME LMB Aerospace sa sedištem u Korezu američkom gigantu Loar Group, sa sedištem u državi Njujork.

Loar je objavio završetak akvizicije kompanije LMB Fans & Motors za 367 miliona evra (433 miliona američkih dolara) u decembru 2025. godine. Francuska vlada je odobrila ovu prodaju prošle nedelje uprkos snažnom protivljenju svih opozicionih stranaka u Nacionalnoj skupštini Francuske.

Osnovan pre više od 60 godina, LMB je globalni lider u dizajnu i proizvodnji prilagođenih, visokoperformansnih ventilatora i motora. Njegovi ventilatori i motori bez četkica se široko koriste na vazduhoplovnim i odbrambenim platformama.

LMB isporučuje ventilatore za lovački avion Rafale, francuske nuklearne podmornice, helikoptere Airbus Tiger, tenk Leclerc i druga vojna vozila. Kompanija takođe isporučuje američke lovačke avione, kao što su F-15, F-16 i F-18, kao i helikoptere Apache i Black Hawk.

LMB takođe isporučuje nuklearne podmornice sa balističkim raketama (SSBN) koje proizvodi Naval Group i nosač aviona Charles de Gaulle.

Loar grupa je podizvođač za Boing, Kratos Aerospejs, Lokid Martin i Nortrop Gruman, i proizvodi male mehaničke komponente za civilnu i vojnu aeronautiku.

Prodaju kompanije odobrilo je Ministarstvo ekonomije, uprkos početnoj preporuci Generalnog direktorata za naoružanje (DGA) i snažnom protivljenju skoro svih opozicionih političkih stranaka.

U stvari, to je bio jedan od onih retkih trenutaka u Francuskoj Narodnoj skupštini kada su se i levičarske i desničarske stranke udružile da se suprotstave prodaji.

Džordan Bardela, predsednik Nacionalnog okupljanja (RN), osudio je „prodaju strateške imovine u srcu francuske odbrambene industrije“, videći je kao „prodaju Francuske“.

Marin Le Pen nazvala je sporazum „pravo izdajom nacionalnog suvereniteta“, dodajući da Francuska više neće moći da prodaje borbene avione Rafal „bez odobrenja Vašingtona, jednostavno zbog prisustva američke komponente u svojim avionima“.

ilustracija / Novosti

Socijalistička senatorka Elen Konvej-Mure takođe je izrazila svoju kritiku. „Šokiran sam što gubimo svaki kredibilitet. Kada govorimo o odbrani francuskog suvereniteta i evropske ekonomije, ako držimo ovakve govore, a onda, u stvarnosti, popustimo konkurentu... I to nije bilo koja kompanija koja se prodaje. To direktno utiče na naš suverenitet.“

-Makronova vlada je pristala da ustupi dragulj naše vojne industrije, LMB Aerospace, saopštila je Francuska komunistička partija, dodajući: „Ova kompanija je strateška za nacionalnu odbranu. Ovo je izdaja!“

„Pošto je postala potpuno pod kontrolom SAD, biće podložna Patriotskom zakonu i eksteritorijalnim zakonima SAD, posebno ITAR sistemu. Ovo efikasno stavlja Rafal u ruke Vašingtona!“, upozorila je Francuska komunistička partija.

Međutim, Makronova vlada je branila svoju odluku, rekavši da je nametnula „izuzetno stroge“ uslove za transfer i da zadržava pravo veta na sve strateške odluke.

-Država će imati zlatnu akciju, preferencijalnu akciju u kapitalu LMB-a, što znači da svaku stratešku odluku može blokirati država, objasnio je ministar ekonomije Roland Lescure.

Foto Tanjug/AP

Vlada je takođe nametnula „održavanje proizvodnje u Korezu“ i „poštovanje ugovora sa francuskim vojnim kompanijama, bez vremenskog ograničenja“, rekao je Lescure.

Međutim, uprkos odbrani francuske vlade, američka akvizicija LMB Aerospace-a jasno ugrožava status osetljivih francuskih vojnih platformi kao što su Dassault Rafale i nuklearne podmornice Naval Group-a bez ITAR-a.

Štaviše, prodaja može uticati i na izvozni uspeh Rafale-a, jer je njegov status bez ITAR-a bio jedna od njegovih glavnih prodajnih prednosti.

Ova nezavisnost od američkih izvoznih ograničenja je još kritičnija u vreme kada je Trampova administracija često koristila izvoz odbrambenih tehnologija za ucenu i prinudu stranih vlada.

Dok je nudio avione Rafale evropskim zemljama i zemljama poput Indonezije i Indije, Makron je često ponavljao status Rafale-a bez ITAR-a, naglašavajući da bilo koja buduća američka vlada ne može ugroziti održavanje, nadogradnje i upotrebu ovih platformi u konfliktnoj situaciji.

Nakon sporazuma, sasvim je moguće da će električni ventilatori kompanije LMB Aerospace na kraju potpasti pod propise ITAR-a. Ako se to desi, američka savezna vlada će imati osnova da stavi veto na izvoz Rafala.

Francuske opozicione stranke tvrde da prodaja ugrožava suverenitet i nezavisnost francuskog vojnoindustrijskog kompleksa od mešanja SAD, nešto čime se Pariz uvek ponosio.

Za sada, odbrana francuske vlade nije uspela da odgovori na ove opravdane zabrinutosti. Ostaje da se vidi da li će francuska vlada nametnuti dodatne uslove i ograničenja ugovoru o prodaji ili je za to već prekasno.

Ono što se sa sigurnošću može reći jeste da je 433 miliona američkih dolara premala cena za rizikovanje suvereniteta i nezavisnosti francuskog vojnoindustrijskog kompleksa, izgrađenog sedam decenija uz ogromne troškove.



(eurasiantimes.com/Vijainder K Thakur)

