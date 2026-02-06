OVO SE DEŠAVA JEDNOM GODIŠNJE Astro savet za petak, 6. februar: Ovih 7 znakova će najviše osetiti ulazak Merkura u Ribe
MERKUR, planeta komunikacija, biznisa, dogovora, flerta, posle godinu dana, napušta racionalnu, društvenu Vodoliju i 6. februara, u 22.48, ulazi u tajanstvene, umetničke, konfuzne Ribe.
Mada se to dešava jednom godišnje, Merkur ne pravi uvek iste aspekte sa tranzitnim planetama, tako da se ne ponavljaju isti događaji.
Merkur se u tom znaku ne oseća dobro, jer on simbolizuje brzinu, ideje, smisao za biznis, komunikativnost, a Ribe su znak mistike, izolacije, introspekcije. Ova pozicija Merkura će najviše uticati na Ribe, Device, Blizance i Strelce, kojima donosi rasejanost, nestrpljivost, sklonost nelogičnim zaključcima i pogrešnim odlukama. Donosi i probleme u saobraćaju, s "papirologijom", rođacima..
Međutim, ovo se ne odnosi na umetnike, posebno muzičare i pisce, kod kojih ova pozicija Merkura podstiče inspiraciju i donosi nove ideje, jer Ribe su znak mašte, snova i kreativnosti.Zato će nečiji snovi, u naredna dva i po meseca, i doslovno moći da postanu stvarnost. Ovo se najviše odnosi na vodene znake, Ribe, Rakove i Škorpije.
Merkur će prelaziti preko znaka Riba do 15. aprila, kada ulazi u znak Ovna. U tom periodu, Merkur će krenuti i u svoj prvi od tri ovogodišnja retrogradna hoda, od 26. februara do 20. marta.
