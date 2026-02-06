KATASTROFA! Luka Dončić se povredio, hitno zakazano snimanje u Los Anđelesu

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su Filadelfiju sa 119:115, ali je rezultat pao u drugi plan zbog povrede Luke Dončića.

Foto: AP

Dončić je na parketu proveo tek nešto više od 15 minuta, uz ubačenih deset poena, kada je izašao iz igre i otišao u svlačionicu u završnici prvog poluvremena i više se nije vraćao u igru.

Na snimcima sa utakmice se vidi kako se Slovenac hvata za zadnju ložu.

Prema prvim informacijama, Lejkersi su već zakazali snimak magnetnom rezonancom, nakon čega će biti poznato koji je stepen povrede u pitanju.

Luka Dončić sentiu algo na coxa esquerda, foi para o vestiário muito frustrado e nem voltou para o segundo tempo.



O Los Angeles Lakers confirmou que ele está fora do restante do jogo de hoje.



pic.twitter.com/uVn0hF7wkg — Matchup Brasil 🇧🇷🏀 (@MatchupBR) February 6, 2026

U taboru Lejkersa se nadaju da je u pitanju zamor, jer u slučaju istegnuća Dončića najverovatnije očekuje nekoliko nedelja pauze.

Dončić je ove sezone propustio već osam utakmica.

