Košarka

KATASTROFA! Luka Dončić se povredio, hitno zakazano snimanje u Los Anđelesu

Марко Паунић
Marko Paunić

06. 02. 2026. u 08:26

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su Filadelfiju sa 119:115, ali je rezultat pao u drugi plan zbog povrede Luke Dončića.

КАТАСТРОФА! Лука Дончић се повредио, хитно заказано снимање у Лос Анђелесу

Foto: AP

Dončić je na parketu proveo tek nešto više od 15 minuta, uz ubačenih deset poena, kada je izašao iz igre i otišao u svlačionicu u završnici prvog poluvremena i više se nije vraćao u igru.

Na snimcima sa utakmice se vidi kako se Slovenac hvata za zadnju ložu.

Prema prvim informacijama, Lejkersi su već zakazali snimak magnetnom rezonancom, nakon čega će biti poznato koji je stepen povrede u pitanju.

U taboru Lejkersa se nadaju da je u pitanju zamor, jer u slučaju istegnuća Dončića najverovatnije očekuje nekoliko nedelja pauze.

Dončić je ove sezone propustio već osam utakmica.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZBOG TITA PROMENILI PREZIME: Po ocu Stojanović, po majci Petrović - posle pritisaka postali Đurovski

ZBOG TITA PROMENILI PREZIME: Po ocu Stojanović, po majci Petrović - posle pritisaka postali Đurovski