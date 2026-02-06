CRVENA ZVEZDA SAOPŠTILA TUŽNE VESTI! Bila je simbol "Pionira", bez nje više ništa neće biti isto
Košarkaški klub Crvena zvezda je saopštio veoma tužne vesti.
Posle dugih 18 godina, čuvena mačka Ljubica, simbol Pionira a praktično i ovog kluba je uginula. Crveno-beli su to objavili putem svog zvaničnog profila.
Mačka Ljubica je bila praktično sporta u Srbiji, pošto nije propuštala niti jedan trening Crvene zvezde u Pioniru, dok je bila česta i na utakmicama. Ona je živela u Pioniru, gde je ostavljena kao malo mače.
U poslednje vreme je imala i problema sa zdravljem, morala je kod veterinara u novembru 2025. godine, dok su sada stigle najgore vesti.
- Sa velikom tugom obaveštavamo javnost da je mačka Ljubica preminula u svom Pioniru, gde je 18 godina bila akter mnogobrojnih događaja i utakmica i pobrala mnoge simpatije domaće i strane javnosti - stoji u saopštenju Zvezde.
