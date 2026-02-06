CRVENA ZVEZDA SAOPŠTILA TUŽNE VESTI! Bila je simbol "Pionira", bez nje više ništa neće biti isto

Košarkaški klub Crvena zvezda je saopštio veoma tužne vesti.

Foto: N.Paraušić

Posle dugih 18 godina, čuvena mačka Ljubica, simbol Pionira a praktično i ovog kluba je uginula. Crveno-beli su to objavili putem svog zvaničnog profila.

Mačka Ljubica je bila praktično sporta u Srbiji, pošto nije propuštala niti jedan trening Crvene zvezde u Pioniru, dok je bila česta i na utakmicama. Ona je živela u Pioniru, gde je ostavljena kao malo mače.

Sa velikom tugom obaveštavamo javnost da je @ljubicathecat preminula u svom Pioniru, gde je 18 godina bila akter mnogobrojnih događaja i utakmica i pobrala mnoge simpatije domaće i strane javnosti. https://t.co/y3v1HuyKHw pic.twitter.com/XJfVchAf4a — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) February 5, 2026

U poslednje vreme je imala i problema sa zdravljem, morala je kod veterinara u novembru 2025. godine, dok su sada stigle najgore vesti.

- Sa velikom tugom obaveštavamo javnost da je mačka Ljubica preminula u svom Pioniru, gde je 18 godina bila akter mnogobrojnih događaja i utakmica i pobrala mnoge simpatije domaće i strane javnosti - stoji u saopštenju Zvezde.