Košarka

CRVENA ZVEZDA SAOPŠTILA TUŽNE VESTI! Bila je simbol "Pionira", bez nje više ništa neće biti isto

Новости онлине

06. 02. 2026. u 06:07

Košarkaški klub Crvena zvezda je saopštio veoma tužne vesti.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА САОПШТИЛА ТУЖНЕ ВЕСТИ! Била је симбол Пионира, без ње више ништа неће бити исто

Foto: N.Paraušić

Posle dugih 18 godina, čuvena mačka Ljubica, simbol Pionira a praktično i ovog kluba je uginula. Crveno-beli su to objavili putem svog zvaničnog profila.

Mačka Ljubica je bila praktično sporta u Srbiji, pošto nije propuštala niti jedan trening Crvene zvezde u Pioniru, dok je bila česta i na utakmicama. Ona je živela u Pioniru, gde je ostavljena kao malo mače.

U poslednje vreme je imala i problema sa zdravljem, morala je kod veterinara u novembru 2025. godine, dok su sada stigle najgore vesti.

- Sa velikom tugom obaveštavamo javnost da je mačka Ljubica preminula u svom Pioniru, gde je 18 godina bila akter mnogobrojnih događaja i utakmica i pobrala mnoge simpatije domaće i strane javnosti - stoji u saopštenju Zvezde.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZBOG TITA PROMENILI PREZIME: Po ocu Stojanović, po majci Petrović - posle pritisaka postali Đurovski

ZBOG TITA PROMENILI PREZIME: Po ocu Stojanović, po majci Petrović - posle pritisaka postali Đurovski