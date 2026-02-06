TROJNI PAKT CILJA SRBIJU PO DIKTATU ZAPADNIH SILA: Analiza "Novosti"- Zašto se "odbrambeni" savez Zagreba, Tirane i Prištine ubrzano naoružav

VOJNI savez koji Zagreb, Tirana i Priština predstavljaju kao odbrambeni, to je samo "na papiru", dok se na terenu sve tri strane ubrzano naoružavaju, uz prećutnu podršku spoljnih aktera. To šalje jasnu poruku da je Srbija, zajedno sa Republikom Srpskom, označena kao glavna meta nove regionalne bezbednosne arhitekture.

Ovako stručnjaci za bezbednost komentarišu nedavni trilateralni sastanak predstavnika Albanije, Hrvatske i tzv. Kosova na kojem su dogovoreni dalji operativni koraci pakta sklopljenog potpisivanjem memoranduma o saradnji u oblasti odbrane marta prošle godine. Naši sagovornici ističu da sve što se dešavalo u prethodnom periodu ukazuje da ta "saradnja" nije usmerena ka regionalnoj stabilnosti, već ka postepenom stezanju obruča oko Srbije, slabljenju pozicija RS i ukupnog srpskog faktora na Balkanu.

Jedan od "rezultata" trojnog sporazuma je i dogovor da se na KiM proizvodi borbeno oklopno vozilo "šota", projektovano u Albaniji, što bezbednjaci vide kao korak ka jačanju tzv. kosovskih bezbednosnih snaga (KBS), približavanje Prištine NATO, ali i kao deo trke u naoružanju u regionu.

Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju nema dilemu da je Srbija, kao vojno neutralna država i stub stabilnosti regiona, očigledna meta tog trojnog pakta. On navodi i da je jasno da saradnja Hrvatske, Albanije i Prištine nije motivisana ekonomskim interesima ili potrebom da se doprinese regionalnom prosperitetu, već malignim namerama.

- Albanija i Hrvatska već pripadaju većem vojnom savezu i mogu da sarađuju kako im je volja. Međutim, uključivanje Prištine u nekakve formalne bezbednosne inicijative, protivno kolektivnim interesima u regionu i suprotno Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, jeste direktna provokacija i napad na vitalne srpske državne i nacionalne interese - naglasio je Petković.

Oficir KOS u penziji Ljuban Karan pita od koga se to Hrvatska i Albanija, kao članice NATO, plaše kad sklapaju svoj regionalni vojni savez sa jednom paradržavom.

Da li je Rute konačno obavešten NEKADAŠNjI ministar i osnivač Pokreta socijalista Aleksandar Vulin upitao je posle sastanka predstavnika Albanije, Hrvatske i Prištine u Zagrebu da li je generalni sekretar NATO Mark Rute konačno obavešten o formiranju novog vojnog saveza na Balkanu: - Ako nije, neka ga naši organi obaveste, pa da čujemo šta i on misli. Hrvatska, Albanija i tzv. Kosovo su nastavili da jačaju svoj vojni antisrpski savez. Mlaka papirna reakcija našeg MSP povodom ustaškog okupljanja u Zagrebu morala bi da preraste u konkretne mere države koje bi vojne predstavnike Hrvatske i Albanije u Srbiji učinilo personama non grata, a njihove privredne i diplomatske aktivnosti stavile pod posebnu pažnju naših službi, baš kao što bi oficiru za vezu sa tzv. Kosovom moralo biti uskraćeno gostoprimstvo.

- Jasno je da je razlog čitavog ovog projekta pritisak na Srbiju. Jer, njima ne preti bilo kakva opasnost, pa da moraju da zbijaju redove, nego nam spremaju bezbednosnu zamku. Oni taj savez prikazuju kao odbrambeni, a Srbiju kao pretnju, ali to nije istina. Dve članice NATO u vojni zagrljaj uzimaju treću, koja nije ni članica, ni država, nego zvanično teritorija Srbije. Tako se sada bilo kakva intervencija Srbije da zaštiti svoj narod od etničkog čišćenja na Kosmetu pretvara u sukob ne samo sa lažnom državom, već i sa dve članice NATO, a tako i sa čitavom alijansom - kaže Karan za "Novosti" i nastavlja:

- Hrvatska, Albanija i tzv. Kosovo se intenzivno naoružavaju. Tu najviše prednjače zapadne države, ali i Turska, koji ih posebno opremaju ofanzivnim oružjem. Sve je to priprema za eventualno pokretanje proksi rata velikih zapadnih sila protiv Srbije, a koji bi išao preko ove dve vojske i jedne paravojske.

"Šota", haubice, "crni jastreb"... ČETIRI oblasti saradnje izdvojene su u deklaraciji koju su parafirali Zagreb, Tirana i Priština - unapređenje odbrambenih sposobnosti i industrijske saradnje, unapređenje interoperabilnosti kroz obrazovanje, obuku i vežbe, borba protiv hibridnih pretnji i jačanje otpornosti, kao i pružanje podrške evroatlantskim integracijama. Za sada je glavna stvar ubrzano naoružavanje Prištine. Već je stiglo 1.000 turskih dronova "skajdager" i "bajraktar", a najavljena je i izgradnja fabrike municije, takođe u saradnji sa Ankarom. Isporučene su mobilne haubice na oklopnim vozilima "hamvi" iz SAD, a za ovu godinu "doleću" i američki helikopteri "crni jastreb".

Da je stvar ozbiljna, nastavlja naš sagovornik, ukazuje i ubrzano stvaranje antisrpske euforije u Hrvatskoj, na ustaškim izvornim principima, ali i u albanskom korpusu. To je psihološka priprema za novi rat, upozorava Karan. Posebno ističe da je Hrvatska maksimalno uključena u unutrašnja dešavanja u Srbiji preko svoje obaveštajne mreže:

- Znamo kako to rade, pronašli su snage koje pripremaju, instruišu, pa i štite u slučaju da moraju da beže od srpskih zakona. Imali smo i ozbiljne akcije špijunaže albanske obaveštajne službe i prištinske paraslužbe, gde je meta bila naša namenska industrija.