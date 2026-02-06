KAKVO NAS VREME OČEKUJE ZA VIKEND: RHMZ objavio detaljnu prognozu za naredne dane
U SRBIJI će danas biti oblačno i vetrovito, popodne se očekuje prolazna kiša i temperatura do 14 stepeni.
Ujutro na severozapadu Vojvodine, u Podrinju, jugozapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji očekuju se mestimično magla i niska oblačnost, koja će se na području Timočke i Negotinske Krajine, kao i po pojedinim kotlinama zadržati veći deo dana, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U ostalim krajevima pre podne će biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a sredinom dana i posle podne sa jugozapada uslediće prolazno naoblačenje sa slabom kišom, na visokim planinama i sa slabim snegom.
Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i na planinama povremeno jak, južnih smerova. Najniža temperatura biće od 0 do 6 stepeni, a najviša od 8 do 14, samo će u Timočkoj Krajini biti hladnije, do 5 stepeni.
U Beogradu, u prvom delu dana biće malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Posle podne i uveče uslediće prolazno naoblačenje sa slabom kišom.
Duvaće slab i umeren, jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 4 do 6 stepeni, a najviša oko 14. U subotu (7. februara) biće oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama i sa slabim snegom, samo se na jugu, uz promenljivu oblačnost, očekuju i kraći sunčani intervali.
U nedelju (8. februara) jutro i pre podne biće mestimično maglovito. Kiša će padati uglavnom na jugu Srbije, a na visokim planinama slab sneg.
U ostalim krajevima veći deo dana očekuje se suvo vreme. U ponedeljak (9. februara) uslediće novo naoblačenje sa jugozapada, koje će usloviti mestimično kišu, dok se sneg, osim na planinama, uveče i tokom noći očekuje i u Timočkoj Krajini, gde će doći do stvaranja manjeg snežnog pokrivača.
U košavskom području ponovo pojačanje jugoistočnog vetra. Vetrovito vreme zadržaće se do kraja perioda (13. februara) uz česta prolazna naoblačenja s kišom, na planinama i u Timočkoj Krajini i sa snegom.
(Tanjug)
