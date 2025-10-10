NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM
OKTOBAR je pravo vreme za uživanje u jesenjoj harmoniji zvuka.
Zvuk šuštanja lišća pod nogama, razgovor s dragim ljudima ili omiljena pesma na radiju – sve to jesen čini posebnijom. Da ne propustimo te trenutke, briga o zdravlju sluha važnija je nego što mislimo.
Kompanija Audio BM, osnovana u Novom Sadu 1992. godine, danas je vodeći distributer slušnih aparata, baterija i pomoćne opreme u Srbiji i regionu. Sa mrežom od više od 50 poslovnica i saradnika, kao i sopstvenim servisom i podrškom, Audio BM je postao sinonim za pouzdanost i kvalitet. U ponudi su aparati svetski poznatih brendova Bernafon i Unitron, koji se odlikuju vrhunskim kvalitetom zvuka i diskretnim, modernim dizajnom.
Oni koji odluče da jesen posvete brizi o svom sluhu mogu računati na čitav niz pogodnosti:
-
Poklon sušač – vrhunski uređaj za čišćenje i dezinfekciju aparata za sve koji pozovu besplatan broj 0800 105 109 i kupe aparat do 31. oktobra
-
Popust do 20% na veliki deo ponude slušnih aparata
-
Plaćanje do 36 rata bez kamate
-
Mogućnost delimičnog ili potpunog finasiranja preko PIO i Vojnog fonda
-
-
Besplatan test period do 14 dan
-
Profesionalan servis i garancija
Zdrav sluh nije samo pitanje svakodnevnog komfora – on čuva i mentalne funkcije, podstiče komunikaciju, sprečava socijalnu izolaciju i omogućava da ostanete povezani sa svetom oko sebe. Zato redovna kontrola sluha i pravovremena reakcija nisu luksuz, već ulaganje u kvalitet života.
Zakažite svoj termin već danas jer jesen zaslužuje da zvuči najbolje!
Život je lepši kada ga čuješ - VAŠ AUDIO BM
0800 105 109
