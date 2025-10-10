Dr Novosti

NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

Промо

10. 10. 2025. u 10:00

OKTOBAR je pravo vreme za uživanje u jesenjoj harmoniji zvuka.

НЕКА ЈЕСЕН БОЉЕ ЗВУЧИ УЗ АУДИО БМ

Foto: Audio BM

Zvuk šuštanja lišća pod nogama, razgovor s dragim ljudima ili omiljena pesma na radiju – sve to jesen čini posebnijom. Da ne propustimo te trenutke, briga o zdravlju sluha važnija je nego što mislimo.

AUDIO BM

Kompanija Audio BM, osnovana u Novom Sadu 1992. godine, danas je vodeći distributer slušnih aparata, baterija i pomoćne opreme u Srbiji i regionu. Sa mrežom od više od 50 poslovnica i saradnika, kao i sopstvenim servisom i podrškom, Audio BM je postao sinonim za pouzdanost i kvalitet. U ponudi su aparati svetski poznatih brendova Bernafon i Unitron, koji se odlikuju vrhunskim kvalitetom zvuka i diskretnim, modernim dizajnom.

Foto: Audio BM

Oni koji odluče da jesen posvete brizi o svom sluhu mogu računati na čitav niz pogodnosti:

Foto: Audio BM

Zdrav sluh nije samo pitanje svakodnevnog komfora – on čuva i mentalne funkcije, podstiče komunikaciju, sprečava socijalnu izolaciju i omogućava da ostanete povezani sa svetom oko sebe. Zato redovna kontrola sluha i pravovremena reakcija nisu luksuz, već ulaganje u kvalitet života.

Zakažite svoj termin već danas jer jesen zaslužuje da zvuči najbolje!

Život je lepši kada ga čuješ - VAŠ AUDIO BM

0800 105 109

www.audiobm.rs

Foto: Audio BM

