NAJNOVIJA STUDIJA: Žene imaju veći genetski rizik od depresije

ISTRAŽIVANjE australijskog Instituta za medicinska istraživanja QIMR Berghofer otkrilo je 16 genetskih varijanti povezanih sa depresijom kod žena i osam kod muškaraca, što znači da žene imaju veći genetski rizik od depresije.

Studija, koja je objavljena u časopisu Nature Communications, pokazuje da je veliki deo genetskih varijanti povezanih sa depresijom zajednički za dva pola, ali da postoji "veći genetski rizik kod žena, što bi moglo biti posledica varijanti specifičnih za žene", prenosi danas Gardijan.

Istraživač u laboratoriji za genetsku epidemiologiju QIMR Berghofer Britani Mičel je kazala da se već zna da "žene dvostruko češće pate od depresije tokom života nego muškarci".

Takođe znamo da depresija izgleda veoma različito od osobe do osobe. Do sada nije bilo mnogo doslednih istraživanja koja bi objasnila zašto depresija različito pogađa žene i muškarce, uključujući i moguću ulogu genetike", rekla je Mičel.

Istraživači su analizirali DNK žena i muškaraca iz Australije, Holandije, Sjedinjenih Američkih Država i dve iz Velike Britanije.

Autori su saopštili da je studija registrovala otprilike dvostruko više žena sa depresijom nego muškaraca.

