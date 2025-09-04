MOŽE DA PRODUŽI ŽIVOT: Samo minut intenzivnog vežbanja dnevno
OSOBE koje tokom dana urade nekoliko napornih vežbi u trajanju od samo jednog minuta mogu da očekuju da će im to produžiti život za nekoliko godina, navodi se u najnovijoj studiji sprovedenoj u Sjedinjenim Američkim Državama.
Tokom istraživanja ustanovljeno je da ljudima, koji svakog dana posvete tek nešto više od minut vremena intenzivnim vežbama, preti mnogo manji rizik da će umreti u narednih šest godina, nego onima koji uopšte ne vežbaju, prenosi Tajms.
Dovoljno je da uradite pet ili šest napornih aktivnosti od kojih svaka treba da traje samo 10 sekundi, navode istraživači.
Kako ukazuje naučnik Emanuel Stamatakis sa Univerziteta u Sidneju u Australiji, samo oko 15 odsto odraslih vežbaju redovno.
"Većini odrasle populacije je to teško, ili se ne trude, ili ne mogu da uklope redovno vežbanje u svoju svakodnevnu rutinu", zaključio je on.
Studija je obuhvatila 3.300 Amerikanaca prosečne starosti oko 51 godine koji su rekli da ne rade neke određene redovne vežbe.
Kod onih koji su radili naporne aktivnosti samo minut dnevno, kao što je penjanje uz stepenice, trčanje za decom, ili nošenje teških kesa za kupovinu, zabeležen je za 38 odsto manji rizik da će umreti u narednih šest godina nego kod osoba koje to nisu radile.
Prema istraživanju Nacionalne zdravstvene službe (NHS), odrasli od 19 do 64 godina starosti trebalo bi da imaju najmanje 150 minuta umerene, ili 75 minuta intenzivne aktivnosti nedeljno.
Ranija studija čiju izradu je takođe predvodio Stamatakis, ustanovila je da su osobe, koje dnevno rade vežbe tri do četiri puta, u ukupnom trajanju od oko 4,5 minuta, izložene za 33 odsto manjem riziku od srčanih oboljenja sa smrtnim ishodom tokom sedam godina koliko je istraživanje trajalo.
Istovremeno, kod njih je za 28 posto bio umanjen rizik da će umreti od raka, ili neke druge bolesti.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
ŠVAJCARSKI ARHEOLOZI: Otkrili ostatke 2.000 godina starog rimskog mosta
03. 09. 2025. u 23:45
KADA ČETBOT IZMIŠLjA: Evo kada AI halucinacije mogu da nam budu od koristi
04. 09. 2025. u 00:30
SLATKO, OSVEŽAVAJUĆE - I OPASNO? Šta se dešava kad pojedemo previše lubenice
03. 09. 2025. u 23:30
LEKARI UPOZORAVAJU: Ovo stanje može biti skriveni razlog vaše ukočenosti
04. 09. 2025. u 00:00
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)