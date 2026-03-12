VREME JE ZA DETOKSIKACIJU: Iskoristite mladu koprivu - "Čisti krv", podstiče rad jetre i bubrega

SA prvim toplijim danima i "stidljivim" suncem koje najavljuje proleće, po livadama i baštama pojavljuje se mlada kopriva - biljka koju su naše bake smatrale pravim prirodnim tonikom posle duge zime. Iako je mnogi pamte po žarenju na koži, malo koja samonikla biljka ima toliko blagotvornih svojstava kao kopriva.

Depositphotos

Mlada kopriva je u ovom periodu najvrednija. Njeni nežni listovi puni su gvožđa, vitamina C i vitamina B grupe, ali i magnezijuma, kalcijuma i hlorofila. Upravo ta kombinacija čini je idealnim saveznikom u borbi protiv prolećnog umora i malokrvnosti. Vitamin C dodatno podstiče bolju apsorpciju gvožđa, pa organizam lakše nadoknađuje manjak energije koji se često javlja krajem zime.

U narodnoj medicini kopriva se opisivala kao biljka koja "čisti krv", a savremena fitoterapija objašnjava da ona zapravo podstiče rad jetre i bubrega i doprinosi prirodnim procesima detoksikacije.

Napravite čaj NAJJEDNOSTAVNIJI način primene je čaj od mlade koprive. Jedna puna kašika svežih, opranih i sitno iseckanih listova prelije se šoljom ključale vode, poklopi i ostavi da odstoji petnaestak minuta. Nakon ceđenja, čaj je spreman za konzumaciju. Preporučuje se jedna do dve šolje dnevno, najbolje ujutru ili pre podne, tokom dve do tri nedelje, uz obaveznu pauzu nakon toga.

Blagotvorno deluje i na kožu, kosu i nokte, a često se preporučuje i kao podrška imunitetu u prelaznom periodu između zime i proleća.

Čim se pojavi, uberite mlade vrhove i listove i sačuvajte ih u kućnoj apoteci. Mlasde izdanke biljke berite tamo gde ste sigurni da nije zagađeno ili hemijski tretirano. Možete da ih sačuvate sveže ako ih dobro operete, osušite i stavite u plastičnoj kesi u zamrzivač, ili ako ih osušite i držite u papirnoj kesi, u mračnoj prostoriji.