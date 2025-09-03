SLATKO, OSVEŽAVAJUĆE - I OPASNO? Šta se dešava kad pojedemo previše lubenice

LUBENICA je savršeno letnje osveženje - osim što je puna vode, sadrži mnoštvo vitamina i antioksidanasa koji prijaju organizmu, a uz to ima veoma malo kalorija. Ipak, iako deluje kao voćka bez mane, možemo dobiti i neke neočekivane tegobe ako je previše jedemo.

Foto: Free Images Pixabay

Lubenica je u osnovi zdravo voće koje hidrira i osvežava, ali i kod nje važi pravilo da sve treba da ima meru - nekoliko kriški dnevno može biti sasvim dovoljno da iz nje izvučemo maksimalnu korist. Ipak, ukoliko se pretera sa unosom, kod pojedinih ljudi javljaju se problemi sa varenjem, alergije, nagli skokovi šećera u krvi... Neke od najučestalijih neželjenih rekacija mogu biti:

MIGRENE

Lubenica sadrži tiromin, supstancu koja kod ljudi sklonih glavoboljama može delovati kao okidač. Oko trećina osoba osetljivih na migrene dobija napad ubrzo nakon konzumiranja ovog voća, prema istraživanjima, tako da oni koji često pate od migrena obrate pažnju na to da li im lubenica izaziva problem.

PROMENE NA KOŽI

Zbog likopena, pigmenta koji lubenici daje njenu specifičnu, crvenu boju, ovo voće može privremeno obojiti kožu u blago narandžastu nijansu, najčešće na dlanovima i tabanima (uglavnom ako se konzumira u većim količinama). Iako deluje neobično, ova pojava nije opasna i potpuno nestaje kada se smanji unos ovog voća.

PREVIŠE KALIJUMA MOŽE BITI PROBLEM

Lubenica je dobar izvor minerala kalijuma, koji je ključan za rad srca i mišića. Međutim, ljudi koji imaju bolesti bubrega ili koriste određenu terapiju za srce moraju biti oprezne. Previsok nivo kalijuma može dovesti do stanja zvanog hiperkalemija, koje remeti rad srca i praćeno je slabošću mišića. Posebno su osetljivi oboleli od dijabetesa tipa 1 i ljudi sa srčanim oboljenjima.

PROBAVNE SMETNjE

Viši sadržaj fruktoze u lubenici može kod nekih izazvati nadutost, dijareju, zatvor ili bolove u stomaku. Ovo je naročito izraženo kod onih koji pate od sindroma iritabilnog creva ili imaju intoleranciju na fruktozu. Ako ste osetljivi i želite da izbegnete takve neprijatnosti, jedite manje porcije i kombinujte lubenicu sa namirnicama koje sadrže manje fruktoze.

ŠEĆER U KRVI

Lubenica spada u voće sa visokim glikemijskim indeksom, što znači da brzo podiže nivo šećera u krvi, što može biti problem za one koji imaju dijabetes. Srećom, njeno glikemijsko opterećenje je nisko, pa umerene količine uglavnom neće uzrokovati neželjene reakcije. Uz to, ako je jedete sa proteinima ili zdravim mastima, porast šećera u krvi može se dodatno usporiti, prenosi "Verywell Health".

ALERGIJE - RETKE, ALI MOGUĆE

Iako nije česta pojava, lubenica kod nekih osoba može izazvati alergijsku reakciju. Najčešće se javlja kod onih koji imaju alergiju na polen trava ili ambroziju. Simptomi mogu biti blagi, poput svraba u ustima, ali u retkim slučajevima može doći i do anafilaksije, koja zahteva hitnu medicinsku intervenciju.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori