ZDRAVLJE ILI ZAMKA: Kako izbacivanje određenih namirnica iz ishrane može izazvati nove alergije

MNOGI se odriču hrane koja može biti okidač neželjenih zdravstvenih stanja (mlečni proizvodi, gluten, meso), a iako metoda eleminisanja namirnica nekima može doneti dobro, drugima može izazvati nove alergije i netoleranciju na tu hranu ako ponovo odluče da je jedu.

Postoji grupa ljudi koja je u većem riziku, a stručnjaci predlažu kako pravilno da eleminišemo namirnice i izbegnemo neželjene efekte.

Eliminacione dijete postale su popularni način za upravljanje stanjima poput sindroma iritabilnog creva ili celijakije. Međutim, sve više dokaza ukazuje da ovaj pristup može imati i neželjene posledice, naročito kod ljudi koji su skloni alergijama.

Ove dijete koriste mnogi, od roditelja koji žele rešiti određena zdravstvena stanja svoje dece preko hrane, do onih koji izbacuju gluten ili mlečne proizvode u potrazi za "čistijim" režimom ishrane. Ipak, uklanjanje namirnica može promeniti način na koji imuni sistem reaguje kada se one ponovo jedu. Kod ljudi sa ekcemom ili postojećim alergijama, ovaj gubitak tolerancije može dovesti do novih reakcija, pa čak i do opasne anafilaksije (alergijske reakcije).

KADA DIJETE POSTAJU RIZIK ZA RAZVOJ ALERGIJE

Gastrointestinalni trakt ima najveću koncentraciju imunih ćelija u telu i svakodnevno se suočava sa ogromnim brojem mikroba i proteina iz hrane. Uprkos tome, organizam u većini slučajeva uspešno održava ravnotežu: Brani se od štetnih uljeza, a toleriše bezopasnu hranu i korisne bakterije.

Ovaj proces poznat je kao oralna tolerancija - stanje u kojem imuni sistem aktivno sprečava preterane reakcije na proteine iz hrane. Iako ovi mehanizmi nisu u potpunosti razjašnjeni, u njemu učestvuju specijalizovane ćelije koje hvataju čestice hrane i šalju signale imunim ćelijama da ih ne napadnu.

Redovno izlaganje hrani od najranijeg detinjstva ima ključnu ulogu u održavanju ovog sistema. Najnovija istraživanja pokazuju da čak i kod osoba koje prolaze kroz oralnu imunoterapiju - postupak postepenog izlaganja namirnici na koju su alergični - kontinuirano unošenje te namirnice neophodno je za dugoročnu zaštitu. Nasuprot tome, prekid unosa namirnica tokom dužeg perioda može poremetiti oralnu toleranciju i dovesti do novih alergija.

Uprvo to je jedan od razloga zašto se alergije na određenu hranu mogu javiti nakon što se ona izbaci iz ishrane na određeno vreme. U jednoj velikoj studiji, skoro jedno od petoro dece razvilo je alergijske reakcije na hranu koja je bila privremeno isključena iz ishrane, iako ranije nisu imali takve probleme. Većina reakcija bila je blaga, ali u oko 30 odsto slučajeva javila se teška anafilaksija.

Slični rezultati dobijeni su i kod testiranja odraslih. U jednoj studiji, čak 70 odsto ljudi koji su razvili nove alergije na hranu koju su ranije tolerisali bili su na eliminacionoj dijeti. Polovina njih doživela je anafilaksiju, a većina je imala i druge alergijske bolesti poput astme, ekcema ili alergija na polen. Kod ljudi bez prethodne istorije alergija, rizik je bio znatno manji.

ŠTA TREBA IMATI U VIDU PRE ELIMINACIONE DIJETE

Bezbednost eliminacione dijete u velikoj meri zavisi od nivoa rizika. Deca, kao i ljudi sa već postojećim alergijama, treba da budu pod nadzorom stručnjaka kako bi se izbegli potencijalno opasni efekti i obezbedila adekvatna ishrana. Vreme trajanja dijete je još jedan važan faktor - kratke eliminacije od dve do četiri nedelje obično su dovoljne da se proceni da li namirnica izaziva probleme, a istovremeno dovoljno kratke da se ne poveća rizik od gubitka tolerancije.

