CRVENI METEO ALARM ZA BOŽIĆ Evo šta nas očekuje: Vremenska prognoza za sredu, 7. januar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Na području severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije posle podne i uveče očekuje se intenziviranje snežnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 centimetara, lokalno i više.
U većem delu Srbije hladno vreme, uz povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u delovima severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije.
Intenzivnije padavine uslediće posle podne i uveče, kada može pasti od 10 do 15 cm novog snega, lokalno i više.
Na jugoistoku će biti toplije sa kišom, a ponegde je moguća i kiša koja će se lediti pri tlu.
Uveče i tokom noći i u ovim krajevima očekuje se prelazak kiše u sneg.
Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar.
Najniža temperatura biće od -4 do 1 stepen, a na jugoistoku do 9 stepeni, a najviša temperatura očekuje se od -2 do 3 stepena, na jugoistoku do 11 stepeni.
VREME U BEOGRADU
U Beogradu oblačno i hladno sa snegom, posle podne i uveče očekuje se intenziviranje padavina, pa je moguć porast snežnog pokrivača za 10 centimetara.
Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar.
Temperatura će biti bez većeg kolebanja, od -4 do -2 stepena.
PROGNOZA VREMENA ZA NAREDNIH SEDAM DANA
U četvrtak se očekuje ledeni dan, slabljenje intenziteta i postepeni prestanak padavina, a zatim će uslediti razvedravanje sa severozapada.
U petak će jutro biti veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem, u toku dana toplije, uz naoblačenje sa kišom, koja se na severu Vojvodine može lediti na tlu, a ponegde se očekuju i susnežica i sneg.
Od subote će biti hladnije, a snežne padavine očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima.
RHMZ napominje da su mogući problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće su velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i drugom drveću (lomljenje grana).
Usled taloženja snega i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima, navodi se u upozorenju RHMZ.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
OPREZ! SMENA LEDA, KIŠE I SNEGA: Vremenska prognoza za nedelju, 4. januar
04. 01. 2026. u 00:00
PUTINOV SPECIJALAC: Gotovo je sa Grenlandom, neka se spremi Kanada?
SJEDINjENE Američke Države su već odlučile o sudbini Grenlanda, da li je na redu Kanada, zapitao se Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimir Putina za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom.
06. 01. 2026. u 12:49
BRITANCI TVRDE: Ovo je Trampov plan za Grenland, pogledajte šta nudi američki predsednik
SJEDINjENE Američke Države žele da ponude Grenlandu sporazum o slobodnom pridruživanju, sličan onom koje Vašington ima sa pojedinim malim državama u Tihom okeanu, saznaje Ekonomist.
06. 01. 2026. u 14:39
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)