NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Sreda
20.00 Barselona - Atletik Bilbao 1 (1.50)
20.45 Parma - Inter 2&2-5 (1.80)
Ukupna kvota: 4.41
Barsa je u strahovitoj formi, nanizala je osam pobeda i očekujemo da upiše devetu protiv Bilbaa kojeg je već jednom "razmontirala" ove sezone.
Siti ima defanzvinih problema posle povreda Gvardiola i Dijaša, tako da verujemo da će Brajton uspeti to da iskoristi, a od navale "građana" očekujemo standardno dobru partiju.
Inter odlično igra protiv "slabijih" rivala, to je najveća moć ovog tima u borbi za titulu i verujemo da će Kivuova četa, protiv tima kojeg dobro poznaje jer ga je vodio prošle godine, doći do rutinskog trijumfa.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Komentari (0)