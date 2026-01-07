Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

В.М.

07. 01. 2026. u 07:30

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за среду

FOTO: Tanjug/AP

Sreda

20.00 Barselona - Atletik Bilbao 1 (1.50)

20.30 Mančester siti - Brajton GG (1.60)
20.45 Parma - Inter 2&2-5 (1.80)

Ukupna kvota: 4.41

Barsa je u strahovitoj formi, nanizala je osam pobeda i očekujemo da upiše devetu protiv Bilbaa kojeg je već jednom "razmontirala" ove sezone.

Siti ima defanzvinih problema posle povreda Gvardiola i Dijaša, tako da verujemo da će Brajton uspeti to da iskoristi, a od navale "građana" očekujemo standardno dobru partiju.

Inter odlično igra protiv "slabijih" rivala, to je najveća moć ovog tima u borbi za titulu i verujemo da će Kivuova četa, protiv tima kojeg dobro poznaje jer ga je vodio prošle godine, doći do rutinskog trijumfa.

