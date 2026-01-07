AMERIKANACI BI RADIJE DA GA ZAPLENE NEGO DA GA POTOPE: Da li je Tramp poslao specijalce koji su oteli Madura na ruski brod Bela 1?
KRETANjE američkih vojnih aviona kroz Ujedinjeno Kraljevstvo ove nedelje u skladu je sa pripremama za pomorsku operaciju presretanja usmerenu na tanker sa naftom povezan sa Venecuelom, prema analizi otvorenih izvora, dok Vašington preduzima mere za pooštravanje sprovođenja zakona nakon hapšenja predsednika Venecuele Nikolasa Madura.
Prema izveštajima CBS-a, američke snage planiraju da zaplene tanker Marinera, ranije poznat kao Bela 1, umesto da ga potope. Brod je povezan sa izvozom sirove nafte u Venecueli i sankcionisano je od strane Ministarstva finansija SAD.
Dva američka zvaničnika rekla su CBS-u da bi operacija mogla da odražava ukrcavanje sprovedeno prošlog meseca, kada su američki marinci i snage za specijalne operacije, u saradnji sa Obalskom stražom SAD, zaplenili još jedan tanker nakon što je napustio venecuelansku luku.
Praćenje letova preko otvorenih izvora pokazuje koncentraciju američkih vojnih aviona koji su leteli sa baza RAF Ferford i RAF Mildenhol poslednjih dana.
Prema analizi koju je sproveo Džordž Alison, glavni urednik časopisa „UK Defence Journal“, obrazac obuhvata višestruke dolaske strateških aviona C-17 u vazdušnom transportu, kontinuirane patrole aviona za pomorski nadzor P-8A Poseidon i ponovljene aktivnosti lebdenja i prilaska aviona sa konvertotrorima sposobnim za specijalne operacije na malim visinama između dve baze.
Najmanje jedan teški transportni helikopter povezan sa američkom avijacijom za specijalne operacije takođe je izvršio lokalne probne letove. Iako se neki elementi aktivnosti mogu pripisati rutinskoj obuci, vreme, kombinacija platformi i geografski fokus usko se poklapaju sa poznatim zahtevima za pomorsku operaciju ukrcavanja koja je u skladu sa ili ne. Kontinuirano prisustvo aviona P-8, posebno, ukazuje na kontinuirano obaveštajno, nadzorno i izviđačko pokrivanje brodskih puteva povezanih sa projektovanom rutom tankera.
Analiza glavnog urednika časopisa takođe ističe da je tempo dolazaka C-17 usporen, što je u skladu sa operacijom koja prelazi iz faze pozicioniranja snaga u fazu praćenja i izvršenja.
Slični obrasci su primećeni tokom prethodnih američkih operacija presretanja i zaplene sprovedenih pod nadzorom organa za sprovođenje sankcija, gde je teški vazdušni transport rano porastao, a sredstva za nadzor ostajala postojana dok se nije preduzela akcija.
Američki zvaničnici nisu potvrdili upotrebu snaga ili objekata sa sedištem u Velikoj Britaniji, a ni Pentagon ni Ministarstvo odbrane Velike Britanije nisu komentarisali pokrete u ovom trenutku.
ukdefencejournal.org.uk
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
PUTINOV SPECIJALAC: Gotovo je sa Grenlandom, neka se spremi Kanada?
SJEDINjENE Američke Države su već odlučile o sudbini Grenlanda, da li je na redu Kanada, zapitao se Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimir Putina za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom.
06. 01. 2026. u 12:49
BRITANCI TVRDE: Ovo je Trampov plan za Grenland, pogledajte šta nudi američki predsednik
SJEDINjENE Američke Države žele da ponude Grenlandu sporazum o slobodnom pridruživanju, sličan onom koje Vašington ima sa pojedinim malim državama u Tihom okeanu, saznaje Ekonomist.
06. 01. 2026. u 14:39
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)