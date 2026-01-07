Reportaže

ZA NEMANJU PEŠAČILI DO OSTROGA: Policajci iz Službe za obezbeđenje Okružnog zatvora u Beogradu i MUP prešli 400 kilometara za devet dana

Dragana Matović

07. 01. 2026. u 08:32

NIJE bilo lako, ali nije ni moglo da bude lakše. Kada dete čeka, a vreme mu ne ide u prilog, čovek nema pravo da stane, da se odmori. Hodali smo od jutra do mraka. Bilo je kiše, snega, žuljeva na tabanima. Zglobovi otekli, kolena bole, kičma. Ali, vredelo je žrtvovati se.

ЗА НЕМАЊУ ПЕШАЧИЛИ ДО ОСТРОГА: Полицајци из Службе за обезбеђење Окружног затвора у Београду и МУП прешли 400 километара за девет дана

FOTO: Privatna arhiva

Ovako nam govori Miloš Marjanović, jedan od osmorice policajaca koji su u martu 2025, za devet dana prepešačili više od 400 kilometara, od Beograda do Ostroga, kako bi pomogli da se što više novca prikupi za lečenje sedmogodišnjeg Nemanje Ljutića iz Beograda koji boluje od subakutnog sklerozirajućeg panencefalitisa, nastalog kao posledica direktne infekcije malim boginjama.

- Želeli smo da pomognemo nekome ko je životno ugrožen. Konsultovali smo se sa kolegama i odlučili da to bude Nemanja. Uspeli smo da skrenemo pažnju na ovog dečaka i da podstaknemo neke ljude da mu pomognu - kaže Marjanović, koji je sa kolegama iz Službe za obezbeđivanje Okružnog zatvora u Beogradu Đorđem Pakljancem i Danetom Radojevićem posetio u decembru redakciju "Novosti". - Mi smo bili samo pešaci, a Nemanja je pravi borac. Pokušali smo da mu pomognemo da stigne do lečenja. Dečak je u međuvremenu bio u Turskoj, a ovde i dalje prima terapiju matičnim ćelijama. U kontaktu smo sa njegovim roditeljima.

FOTO: Privatna arhiva

 

Uvek spremni da pomognu

POLICAJCI Okružnog zatvora često učestvuju u humanim misijama kad treba da se pomogne mališanima. Sakupljali su novac za kupovinu medicinskih pomagala, davali donacije za rad svratišta za decu i radno-okupacionog centra za mlade sa intelektualnim smetnjama u istočnoj Srbiji. Ali, ne pomažu oni samo mladima. Među prvima su u redu i kad treba da se da krv. Marjanović je to učinio više od 90 puta, dok su Radivojević i Pakljanac tridesetak puta na taj način nekome spasli život.

- Ako si zdrav, imaš snage, nema razloga da ne pružiš ruku - kaže Marjanović. - I za bocu krvi i za dečaka kao što je Nemanja.

U grupi, na ovom humanitarnom hodočašću su bila još četvorica njihovih kolega, pripadnika Službe za obezbeđenje Okružnog zatvora u Beogradu: Predrag Zlatković, Marko Mitić, Milan Dimić i Filip Simonović, kao i Vladica Mitić iz MUP. Pošli su iz manastira Rakovica 21. marta, a pod Ostrog su stigli 30. marta. Tokom dugog i iscrpljujućeg puta do Crne Gore prošli su kroz Lazarevac, preko Rudnika, zatim Čačak, išli preko Zlatibora ka Prijepolju, Pljevljima, Žabljaku i Nikšiću. Svoj put su završili kod moštiju Svetog Vasilija Ostroškog, u srpskoj svetinji u stenama.

- Imali smo vreće za spavanje, ali nas je mnogo ljudi usput pozvalo da prespavamo kod njih - kaže Pakljanac. - Naš narod je plemenit. U Lazarevcu smo spavali kod jednog čoveka, pa na Rudniku, Zlatiboru. Dočekali su nas lepo i u manastirima Mileševa u Prijepolju i Svetoj Trojici u Pljevljima.

FOTO: Privatna arhiva

 

Devet dana, korak po korak, prolazili su kroz šume, kroz gradove i varoši, preko planina. Nisu brojali kilometre. U svakom gradu im je neko prišao, neko im je doneo vodu, neko se rasplakao. Mnogo ljudi čulo je za Nemanju tek od njih.

- Ima divnih ljudi - kaže Radojević. - Često su nam prilazili, pitali nas gde idemo i čim bi čuli ime dečaka i razlog puta, vadili su telefone, tražili broj računa, raspitivali se kako mogu da pomognu. Neki su uplaćivali novac odmah, drugi su beležili podatke da to učine kad stignu kući, zvali su, čak, i prijatelje u inostranstvu. Zbog toga je naš put imao smisla.

Ovo nije prvi put da su zatvorski čuvari pešačili do Ostroga. Isti marš organizovali su i prošle godine za osmogodišnju Anastasiju Zafirović, devojčicu sa cerebralnom paralizom, kako bi njenoj porodici pomogli da nastavi sa lečenjem u inostranstvu. Na kraju njihovog hodočašća, pod Ostrogom su ih sačekali mnogobrojni vernici, ali i njihove žene, deca.

- Bilo je i suza, smeha i bolova. Najdirljivije je bilo kada smo videli da su i Nemanja i Anastasija došli sa roditeljima - kaže Marjanović. - Taj osećaj ne može se opisati. Roditelji su prišli, zahvali se, a mi nismo znali šta da kažemo. Radimo specifičan posao, časno i pošteno. Zatvorenici koje čuvamo su prestupnici, ali zdrave osobe. Deca za koju hodamo nisu ništa skrivila, ali su bolesna. Mnogo smo srećni kad možemo bilo kako da im pomognemo.

Ovi momci planiraju da nastave istim putem. Već se pripremaju za novo humanitarno pešačenje na koje će krenuti u martu 2026. godine.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KRALJ MILAN DOBIJA SVOJ PRVI SPOMENIK U SRBIJI: Leskovac priprema obeležavanje 150 godina od oslobođenja južnih krajeva zemlje od Osmanlij
Reportaže

0 0

KRALJ MILAN DOBIJA SVOJ PRVI SPOMENIK U SRBIJI: Leskovac priprema obeležavanje 150 godina od oslobođenja južnih krajeva zemlje od Osmanlij

SRBIJU naredne godine očekuje veliki jubilej - vek i po od kada je, u Drugom srpsko-turskom ratu, oslobodila južne krajeve od osmanske okupacije, koja je trajala pune 423 godine. Zahvaljujući tim vojnim uspesima, naša zemlja je na Berlinskom kongresu dobila i davno očekivanu nezavisnost, kao i teritorijalno proširenje za pet današnjih okruga: Jablanički, Pčinjski, Toplički, Niški i Pirotski.

06. 01. 2026. u 19:45

ISUSOVA MLADOST SIJA IZ PUSTINJE: Publicista Dragan Damjanović, nekadašnji novinar Novosti, napisao knjigu o Isusovoj mladosti
Reportaže

0 1

ISUSOVA MLADOST SIJA IZ PUSTINJE: Publicista Dragan Damjanović, nekadašnji novinar "Novosti", napisao knjigu o Isusovoj mladosti

SVETI Sava je bio Srbin koji je prošao deo puta kojim su išli IsusHristos i pravedni Josif kroz Egipat. Pre nekoliko godina moj sinStefan, u to vreme student teologije, i ja odlučili smo da krenemonjegovim tragom, prateći legende i svedočanstva o boravku Svete porodice. Na svakom od 33 mesta gde je, po predanju, boravila Bogorodica sa malimIsusom, zatekli smo materijalne tragove: pećine u kojima su boravili, porušene kipove paganskih božanstava, pravoslavne hramove koje sukasnije podigli Kopti. Otkrili smo drevne običaje koje i danas čuvajubeduini i neprekinutu nit koja povezuje Srbiju sa saharskom pustinjom.

05. 01. 2026. u 11:58

Politika
Tenis
Fudbal
KO JE BILA JOVANKA JOLIĆ? Internet ličnost poznata po teorijama zavere - mnogi su je OBOŽAVALI

KO JE BILA JOVANKA JOLIĆ? Internet ličnost poznata po teorijama zavere - mnogi su je OBOŽAVALI