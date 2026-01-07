BLEDO IZDANJE JOVIĆA I MAJAMIJA: Nemoćni na gostovanju Minesoti, dominacija Entonija Edvardsa

Košarkaši Majamija doživeli su ubedljiv poraz na gostovanju Minesoti 122:94.

FOTO: Tanjug/AP

Minesotu je do trijumfa predvodio sjajni Entoni Edvards sa 26 poena. Majami Hit je tako doživeo drugi poraz u četiri dana.

Na drugoj strani, u ekipi Majamija, reprezentativac Srbije Nikola Jović imao je loše šutersko veče. Za nešto više od 26 minuta igre zabeležio je devet poena uz katastrofalnih 2/8 iz igre.

