BLEDO IZDANJE JOVIĆA I MAJAMIJA: Nemoćni na gostovanju Minesoti, dominacija Entonija Edvardsa
Košarkaši Majamija doživeli su ubedljiv poraz na gostovanju Minesoti 122:94.
Minesotu je do trijumfa predvodio sjajni Entoni Edvards sa 26 poena. Majami Hit je tako doživeo drugi poraz u četiri dana.
Na drugoj strani, u ekipi Majamija, reprezentativac Srbije Nikola Jović imao je loše šutersko veče. Za nešto više od 26 minuta igre zabeležio je devet poena uz katastrofalnih 2/8 iz igre.
