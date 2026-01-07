RASTE NIVO DRINE: Redovna odbrana od poplava uvedena u Semberiji
U bijeljinskom kraju je uvedena je redovna odbrana od poplava čim je vodostaj Drine, na vodomernoj stanici kod Radalja, prešao kotu od 450 centimetara.
Brzi rast vodostaja Drine, kako kažu u Gradskoj upravi u Bijeljini, „ izazvale su obilne padavine prethodnih dana u gornjem toku te reka, kao i na njenim pritokama u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, o znatno veći protoci vode od uobičajenih na hidro-centralama u slivu Drine“.
-Prema informacijama koje prikupljao gradski Odsek za civilnu zaštitu, uoči uvođenja mera, sve hidro-centrale u slivu reke Drine – Mratinje na Pivi, Višegrad, Bajina Bašta i Zvornik na Drini propuštaju znatno veće količine vode od uobičajenih -ističu u Gradskoj upravi Bijeljine. - Dodatni problem stvara nedostatak koordinacije između centrala, jer se nalaze u tri države, kao i nekontrolisana eksploatacija šljunka na rekama, pa se ne može znati koju količinu vode riječna korita mogu primiti, ali je povoljna okolnost izrazito nizak vodostaj reke Save i niski vodostaji pritoka Drine u njenom donjem toku.
Timovi Civilne zaštite neprestano su na terenu, pre svega u priobalju – Janjo, Amajlij i Popovima.Dežurstva su na snazi i tokom noći.
Štab je pozvao sugrađane da pokretnu imovinu uklone iz priobalja i da redovno prate stanje vodostaja reke Drine.
