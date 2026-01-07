BARSA ŽELI NOVI TROFEJ: Razigrani Katalonci su nanizali osam pobeda uoči velikog polufinala!

BARSELONA i Atletik Bilbao ukrštaju koplja u polufinalu Superkupa Španije (20.00), a katalonski gigant u duel ulazi kao izraženi favorit jer je uoči ovog susreta nanizao osam pobeda u svim takmičenjima.

FOTO: Tanjug/AP/Alberto Saiz

Ekipa Hansija Flika nastavlja da gazi sve pred sobom. Pobedom nad Espanjolom (2:0) u gradskom derbiju, Barsa je upisala osmu uzastopnu pobedu u svim takmičenjima i učvrstila se na vrhu La Lige, sa četiri boda prednosti u odnosu na Real Madrid.

Katalonci nisu izgubili nijedan meč u domaćem prvenstvu još od El Klasika krajem oktobra i na Superkup, koji se održava u Saudijskoj Arabiji, dolaze puni samopouzdanja.

Istorija je na strani Barselone – trofej su osvajali čak 15 puta, a aktuelni su i branioci titule, pošto su prošle godine u finalu ubedljivo savladali Real.

Upravo protiv Atletika su slavili i u prošlosezonskom polufinalu (2:0), dok su u ligaškom okršaju ove sezone Bilbao ispratili sa čak 4:0.

Dodatno ohrabruje Flika i podatak da je Barsa primila samo jedan gol u poslednjih pet međusobnih duela.

Atletik, s druge strane, prolazi kroz turbulentan period. Tim Ernesta Valverdea je tek osmi u La Ligi i već zaostaje 14 bodova za pozicijama koje vode u Ligu šampiona.

U poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima upisali su samo jednu pobedu, i to u Kupu kralja protiv niželigaša.

Ni u Evropi im ne cvetaju ruže, jer su daleko od zone plej-ofa grupne faze Lige šampiona.

Ipak, Bilbao zna da igra velike mečeve, Superkup su osvajali tri puta, a upravo su Barselonu savladali u finalu 2021. godine (3:2).

Braća Vilijams ostaju najveća pretnja po katalonsku odbranu, ali brojni izostanci u defanzivi ozbiljno ograničavaju Valverdeove opcije.

Sve u svemu, kvalitet, forma i širina rostera jasno su na strani Barselone, koja bi sve osim plasmana u finale smatrala neuspehom.

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA