VOZITE BICIKL DA SMANJITE ANKSIOZNOST: Rekreativni plan vožnje

STUDIJA objavljena 2025. u JAMA Network Open sprovedena među 479.723 ljudi pokazala je da redovna vožnja bicikla smanjuje rizik od demencije za 40 procenata kod mlađih od 65 godina.

Istovremeno, analiza gotovo 380.000 građana Škotske pokazala je da oni koji bicikliraju do posla imaju 15 procenata manju verovatnoću da im budu prepisani lekovi protiv anksioznosti i depresije.

Istraživanje sprovedno u Danskoj koje je trajalo 20 godina i obuhvatilo 45.000 ljudi otkrilo je da rekerativni biciklizam smanjuje rizik od infarkta srca za 11 do 18 odsto. To podržava ranija ispitivanja koja su zaključila da vožnja bicikla smanjuje rizik od koronarne bolesti i umiranja, a poboljšava kondiciju i metaboličke faktore, naravno uz umerenost jer biciklizam sam po sebi ne poboljšava gustinu kostiju.

Ukratko, rekreativni biciklizam je dokazano dobar za kardiovaskularno zdravlje, zaštitu mozga (demencija), mentalnu dobrobit i dugovečnost. Za maksimalni efekat: planirajte minimalno tri vožnje nedeljno, sa ukupno 150 do 300 minuta mesečno i umereno povećavajte trajanje i intenzitet kroz vreme.

Evo kako bi mogao da izgleda vaš rekreativni plan vožnje:

Učestalost

Vožnja bicikla tri puta nedeljno pruža značajne zdravstvene koristi. Optimalno je da vozite 150 do 300 minuta mesečno.

Intenzitet

Počnite sa 45 minuta spoljašnje vožnje ili 20 minuta vožnje kućnog bicikla. Postepeno povećajte do 60 ili 90 minuta za još bolje kardiovaskularne i metaboličke koristi.

Distance

Početnici mogu da prelaze 10 do 20 km po vožnji, dok iskusni rekreativci od 30 do 60 km vikendom. Uglavnom startujte sa 20 do 30 minuta vožnje, pa postepeno povećavajte dužinu i intenzitet.

Oprema

Vožnja bicikla zahetva veću pripremu, jer je od opreme obavezna kaciga, po mogućstvu fluorescentne (svetleće) boje i reflektivni prsluk. Pre vožnje trebalo bi da se provere gume, kočnice i lanac.