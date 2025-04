DIJABETES SVE ČEŠĆI KOD DECE DO PETE GODINE Alarmantno upozorenje stručnjaka: Broj obolelih će da raste i u budućnosti

STUDIJA istraživača iz Mass General Brigham objavljena u Journal of the American College of Cardiology, otkrila je da je sedenje povezano sa većim rizikom od srčanih bolesti, sa rizikom od 40 do 60 odsto od srčane insuficijencije i kardiovaskularne smrti kada se sedi više od 10,6 sati dnevno, a mimo sati koji se provode u spavanju.