VELJKO I MARKO BILI POD MERAMA: U Podgorici nastavljen postupak protiv bivših čelnika policije i Specijalnog tužilaštva

VESELIN Veljović, bivši direktor Uprave policije Crne Gore, danas je svedočeći u Višem sudu u Podgorici, u postupku protiv nekadašnjeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića, penzionisanog glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i suspendovanog tužioca Saše Čađenovića, optuženih da su svoje službene položaje podredili pripadnicima "kavačkog kriminalnog klana", kazao da niko nije disciplinski, prekršajno ili krivično kažnjen zbog skidanja mera ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću.

Dodao je da bi on isto postupio da su to od njega tražile kolege iz Srbije.

Prema njegovim rečima, za ovu dvojicu nije postojalo rešenje o zabrani ulaska, niti se razmatralo njegovo donošenje. Dodao je i da srpski državljani nisu predstavljali pretnju po nacionalnu bezbednost, imajući u vidu da su bili pod nadzorom.

- Možda je neko želeo da oni dođu u Crnu Goru i da budu ovde ubijeni - kazao je Veljović. - Ali, podsetiću, Belivuk i Miljković su uhapšeni nekoliko dana nakon što su stigli u Beograd.

Svedok je kazao i da je imao direktnu saradnju sa inostranim policijama i da u tim kontaktima nije bilo negativnih ocena na račun crnogorskih institucija:

U nastavku svedoči Lalić SUĐENjE se nastavlja 16. aprila, kada će video--linkom biti saslušan Srđan Lalić. Reč je, kako se tvrdi, o pripadniku kriminalne grupe Belivuka i Miljkovića, kojem je u postupku koji se vodi protiv ove dvojice i optuženih za pripadnost grupi, sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, ima status okrivljeni--saradnik.

- Sećam se da je Lazović imao sastanke u Srbiji, Banjaluci, ali i u sedištu Evropola u Hagu. Ti sastanci su bili tajnog karaktera i na njima su razmenjivane poverljive informacije. Smatram da Evropol ne bi prihvatio da deli podatke sa osobom za koju bi imao bilo kakvu rezervu. Imao sam međunarodnu saradnju sa direktorima iz brojnih država, nikada na tim sastancima nije bilo negativnih zapažanja za službenike policije, moje pomoćnike, kao ni za Katnića ni Čađenovića. Naprotiv, svi partneri su govorili sa respektom o njima.